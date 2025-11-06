Óscar Chivite afirma que "no hay delito" en Belate y que los miembros de la mesa actuaron de forma "legal"

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha defendido este jueves que "no hay delito" en el procedimiento de adjudicación de las obras de duplicación del túnel de Belate y ha considerado que los miembros de la mesa de contratación actuaron de forma "legal".

El consejero, que ha respondido a una pregunta de UPN sobre este tema en el pleno del Parlamento de Navarra, ha afirmado que "Cohesión Territorial trabaja con expedientes oficiales, no con rumores, y las irregularidades no son ilegalidades".

Chivite ha afirmado que el expediente de la adjudicación de las obras de duplicación de Belate "cuenta con una propuesta de adjudicación por parte de la mesa de contratación, con un informe de fiscalización positivo, con reparo no suspensivo que no paraliza, todo lo contrario, permite seguir con el proceso de adjudicación". Además, ha señalado que la Cámara de Comptos "no cuestionó la adjudicación, realizó unas recomendaciones sobre la mejora del procedimiento de valoración y adjudicación que, por supuesto, hemos tenido en cuenta".

El consejero ha indicado que "una cosa es eso y otra cosa es que se haya hecho un acto delictivo" y ha afirmado a UPN que las declaraciones de los ocho técnicos de la mesa en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, donde han manifestado que no tuvieron "injerencia política", "les han desestabilizado". "Saben que no hay delito, que no hay nada más allá que sus falsas acusaciones e insultos", ha señalado.

Óscar Chivite ha asegurado que "lo que se trasluce por el momento en la comisión de investigación es lo que hemos defendido desde hace dos años, que la adjudicación de las obras ha sido legal y transparente, que ha quedado patente que no ha habido injerencia política, y así lo han confirmado los ocho miembros de la mesa de contratación, y por lo tanto no hay corrupción".

El consejero ha señalado que "la mesa de contratación es un órgano colegiado independiente que formuló su acta propuesta de adjudicación y en base a ella el director general de Obras Públicas e Infraestructuras firmó la resolución de adjudicación de las obras". "Lo que nos consta en esta actuación es que los miembros de la mesa han actuado de forma legal", ha indicado.

Por el contrario, el parlamentario de UPN Pedro González ha afirmado que "ha quedado ampliamente demostrado que Jesús Polo -presidente de la mesa de contratación- mintió en la comisión de investigación" y "ha quedado ampliamente demostrada la burda maniobra del Partido Socialista desde que se conoció el informe de la Oficina Anticorrupción y que consiste en hacer decir al señor Polo que él no había votado el último". "Ningún técnico de la mesa conoció las puntuaciones del presidente de la mesa hasta que este entregó el informe, es decir, tuvo la puntuación de todos para elaborar el informe y nadie conoció las suyas", ha subrayado.

González ha señalado que "también ha quedado demostrada la enorme mentira de la necesidad imperiosa de permitir la permanencia del señor Polo como funcionario -más allá de la edad máxima de jubilación-, porque si no poco menos iba a pasar que las obras de todo Navarra no iban a avanzar, y nueve meses después de su jubilación ni siquiera se ha sustituido, a pesar de tener lista para ello". "A ver si al señor Polo se le mantuvo porque permitió a alguien controlar la adjudicación de las obras públicas de Navarra. ¿Quién es ese alguien? Pues no sé, pero suena a cupo vasco", ha señalado.

Por otro lado, el parlamentario regionalista ha reiterado la acusación que realizó UPN de que el consejero Óscar Chivite se reunió con Jesús Polo tras su comparecencia en la comisión de investigación, algo que el propio consejero ha vuelto a negar.