Óscar Chivite defiende la ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra con dos tuberías y sin ninguna variación

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, durante un pleno en el Parlamento de Navarra.
El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, durante un pleno en el Parlamento de Navarra. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS
Publicado: miércoles, 26 noviembre 2025 12:36

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha defendido la ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra tal y como contempla el proyecto, con dos tuberías para la Ribera y sin ninguna variación al respecto.

Después de que la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, planteara en el Senado una ejecución en dos fases y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, manifestara que lo estudiarían, el consejero Óscar Chivite ha asegurado este miércoles que la posición del Gobierno foral es "contundente" y rechaza variaciones sobre lo previsto.

"El proyecto que se acaba de aprobar por el Ministerio contempla bajar dos tuberías a la Ribera y no contemplamos ninguna variación al respecto", ha indicado Chivite.

