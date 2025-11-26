Óscar Chivite defiende la ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra con dos tuberías y sin ninguna variación

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, durante un pleno en el Parlamento de Navarra. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha defendido la ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra tal y como contempla el proyecto, con dos tuberías para la Ribera y sin ninguna variación al respecto.

Después de que la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, planteara en el Senado una ejecución en dos fases y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, manifestara que lo estudiarían, el consejero Óscar Chivite ha asegurado este miércoles que la posición del Gobierno foral es "contundente" y rechaza variaciones sobre lo previsto.

"El proyecto que se acaba de aprobar por el Ministerio contempla bajar dos tuberías a la Ribera y no contemplamos ninguna variación al respecto", ha indicado Chivite.