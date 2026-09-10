Óscar Chivite reconoce que en las obras de Belate están "ante una situación muy compleja"

Archivo - Obras de construcción del túnel de Belate en Navarra. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha reconocido este jueves que en las obras de duplicación del túnel de Belate "estamos ante una situación muy compleja". Ha explicado que desde Obras Públicas han trasladado a la UTE adjudicataria -Acciona/Osés- que se ha descartado la vía de abono del modificado a través de enriquecimiento injusto y han confirmado su "voluntad de mantener un diálogo abierto y analizar conjuntamente la situación contractual y económica".

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de UPN sobre la situación de las obras de los túneles de Belate y ha señalado que el Ejecutivo "está actuando con transparencia máximo rigor y lealtad institucional ante el Parlamento de Navarra y por tanto ante los navarros y navarras". "En el momento en que hemos tenido novedades en la tramitación y gestión de esta infraestructura estratégica se ha comunicado públicamente", ha dicho, para anunciar que ha solicitado una comparecencia a petición propia en la Cámara para explicar este asunto.

El consejero ha mostrado "la voluntad inequívoca del Gobierno de Navarra para que las obras de Belate continúen con la máxima celeridad y al mismo tiempo con la máxima garantía legal y económica". "Todo lo abonado a la UTE hasta el momento ha sido certificado y fiscalizado de manera positiva por la Intervención General y el Gobierno de Navarra no ha pagado ni un solo euro respecto al modificado número uno", ha indicado.

Ha explicado Chivite que en noviembre de 2025, Intervención General formuló un reparo suspensivo a la tramitación del modificado y ha añadido que "el Gobierno aceptó el reparo y se asumieron responsabilidades políticas". "Desde entonces, hemos buscado durante meses la fórmula económica y técnica para abonar los trabajos bien ejecutados en el túnel", ha dicho, para precisar que "la última vía estudiada fue la figura jurídica del enriquecimiento injusto".

Ha comentado que, "cumpliendo con las premisas de máxima garantía legal y económica, se solicitó un informe a la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra, y es ahí donde se concluye que la figura del enriquecimiento injusto no resulta jurídicamente procedente".

El consejero ha detallado que "el porcentaje de la obra ejecutada es del 52% sobre el proyecto adjudicado, el 52%, con el cale, uno de los trabajos más complejos, ejecutado". "Los trabajos abonados hasta la fecha, según el proyecto original, son de 38.041.685 euros", ha indicado, para precisar que, desde el cale, "las tareas ejecutadas han sido la de finalización del sostenimiento en avance, labores de mantenimiento del túnel excavado y adecuación de zonas exteriores".

"Ahora, lo que corresponde es analizar la situación técnica actual de la obra y contemplar qué vías jurídicas y contractuales debemos abordar en este momento", ha indicado el consejero, quien ha precisado que "Obras Públicas se ha reunido con la UTE para trasladar que esta vía de abono sobre parte de los trabajos realizados queda descartada y confirmar nuestra voluntad de mantener un diálogo abierto y analizar conjuntamente la situación contractual y económica".

Ha insistido Chivite en que "todo lo abonado al momento ha sido certificado y fiscalizado de manera positiva por Intervención General y el Gobierno de Navarra no ha pagado ni un solo euro respecto al modificado uno".

El parlamentario de UPN Pedro González ha indicado que "el reparo suspensivo" pone al Gobierno "ante el espejo de la realidad y refleja su incompetencia en la gestión, enorme incompetencia en la gestión". "Nos han ido conduciendo a una situación en que la obra lleva tres meses parada", ha dicho, para censurar que "el consejero Remírez dice que en Belate trabajan con seguridad jurídica; y seguridad jurídica es pasarse nueve meses preparando un expediente de enriquecimiento injusto, vamos a calificarlo de tramposo, para pagarle a la UTE hasta el último euro de un modificado ilegal".

Según González, "nos encontramos en esta situación por el interés que tuvieron desde el minuto uno en no poner ninguna traba a la empresa del señor Cerdán, ese presunto corrupto, del que ahora han renegado". "Son incapaces de solucionar jurídicamente el embrollo, están al borde, y supongo que lo saben, de tener que volver a licitar la obra", ha expuesto, para calificar al consejero Chivite de "mentiroso, completo incompetente". "Ya está tardando en largarse a su casa", ha indicado.