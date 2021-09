Otegi afirma que la izquierda soberanista se está constituyendo en "alternativa" en el conjunto europeo

El dirigente de EH Bildu ha advertido de los "riesgos" ecológicos, de igualdad social y de las "nuevas formas de fascismo"

PAMPLONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha destacado que "la izquierda soberanista está adquiriendo cada vez mayor notoriedad política, mayor presencia institucional y mayor apoyo popular en el conjunto europeo" y está "adquiriendo la condición de formaciones de gobierno y alternativa".

Otegi ha participado este sábado en un acto de EH Bildu y EH Bai con motivo del inicio del curso político que se ha celebrado en el Auditorio Baluarte de Pamplona, "capital histórica del país", lo que lanza el mensaje de que "la vieja nación vasca existe, tiene una izquierda independentista poderosa" que "tiene una alternativa clara por la izquierda y por la soberanía que quiere compartir con todos los ciudadanos de este país". Y ha defendido que Euskal Herria "es una nación que tiene derecho a decidir libre y democráticamente su futuro".

"En una Europa que está perdiendo sus valores originarios, que ha renunciado a las defensa de los derechos humanos, que ha renunciado al bienestar social, curiosamente son las viejas naciones sin estado europeas, guiadas por sus izquierdas, las que quieren recuperar una idea de otra Europa que defienda los derechos de los pueblos y de la gente", ha remarcado.

"No es casualidad que las gentes en las viejas naciones europeas estén buscando amparo y protección en las izquierdas locales y nacionales en la medida en que entienden que los problemas se resuelven mejor a escala local sin perder de vista la escala nacional" y "ven que son las que defienden mejor sus derechos".

Otegi ha afirmado que las izquierdas soberanistas "están adquiriendo la condición de formaciones de gobierno y alternativa porque la gente entiende que en periodos de incertidumbre adquieren una posición central en el debate político y social".

En este sentido, ha citado el "acuerdo entre el independentismo y los verdes en Escocia, la subida del BNG" y el "triunfo independentista en Cataluña". Y ha subrayado que "la izquierda soberanista vasca es la segunda fuerza política en el conjunto del país, por mucho que les pese a muchos". "Nuestras comunidades nacionales están buscando en lo local la protección necesaria para un mundo cada vez más inestable, con menos derechos y libertades", ha remarcado.

Una realidad que "aumenta nuestra responsabilidad", entre otras cosas, para "hacer frente al autoritarismo" y las "nuevas formas de fascismo" que "es un fenómeno en los que algunos pretender resolver problemas complejos con recetas simples" pero que, ha advertido, "puede poner en jaque nuestro modelo social, cultural y democrático". En este sentido, ha afirmado que "la fortaleza de las izquierdas soberanistas es la mejor vacuna contra la pandemia del fascismo y el autoritarismo".

El coordinador general ha señalado en su discurso tres "retos" que se pueden abordar como un "riesgo" o una "esperanza". En primer lugar, se ha referido al "reto ecológico" y ha llamado a "tomar medidas ahora" porque "lo que está en juego es la supervivencia del planeta" y dejar a las próximas generaciones "un mundo al menos tan habitable como el actual". Por eso, frente al "riesgo" del "colapso climático" ha contrapuesto la "esperanza" de "construir modelos de consumo y de producción alternativos".

En segundo lugar, ha resaltado el compromiso de la coalición con la "igualdad social" y ha advertido que "existe una estrategia deliberada que trata de no dar esperanza a la gente, darle mucho miedo e inestabilidad, y recortar permanentemente los derechos de las mayorías". Así, ha señalado que el "riesgo" es que "cada vez mayores sectores sociales vivan con menos derechos y más incertidumbre frente a unas élites que van a vivir con todos los derechos y con sus intereses económicos protegidos". En cambio, ha continuado, la "esperanza es que si somos capaces de seducir con nuestro proyecto a las grandes mayorías podemos construir un mundo" que "se construya en lo económico y lo social desde el respeto a las mayorías".

Finalmente, ha advertido que en el actual "mundo globalizado formamos parte de una cultura que está en riesgo" de que "desaparezca con el tiempo". "Algo que no podemos permitir porque forma parte de la pluralidad del planeta y su pluralidad cultural y nacional", ha manifestado. A este respecto, ha asegurado que "no vamos a hacer un mundo mas sostenible" ni "más igualitario" si "no lo hacemos aquí". "Este mundo sería otra cosa si no somos capaces de construir una Euskal Herria que sea capaz de garantizar su identidad, que no es sólo una identidad cultura y nacional, sino también social", ha concluido.