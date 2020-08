Otegi dice que el debate sobre los Presupuestos del Estado es "si salen con el bloque de la investidura o no"

PAMPLONA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado "va a dar la pista sobre qué evolución política se va a dar en el Estado español en los próximos años" y ha asegurado que "es un debate que se va a fijar en torno a si los Presupuestos salen con el bloque de la investidura o no salen con el bloque de la investidura".

Arnaldo Otegi, que ha participado en un acto de EH Bildu en la localidad navarra de Huarte con motivo del comienzo del curso político, ha afirmado que, para que los Presupuestos se aprueben con el bloque de la investidura, la formación abertzale pondrá sobre la mesa las propuestas que ya presentó para la investidura. "Si quieren caminar en la defensa de los derechos sociales, en la resolución democrática del modelo territorial y en una política penitenciaria que fije que también en este país hablar de convivencia es hablar de la libertad de nuestros presos, nuestros refugiados y deportados, habrá camino que hacer", ha dicho.

No obstante, ha advertido de que "si se buscan otros aliados, es evidente que la política va a ir hacia otro lado y por lo tanto no podrán contar con nosotros".

Otegi ha asegurado que EH Bildu será "responsable a la hora de valorar" los Presupuestos y "volveremos a repetir con claridad que la política es muy simple, consiste en fijar proyectos y objetivos claros, y en función de qué objetivos, buscas los aliados".

En todo caso, el coordinador general de EH Bildu ha considerado que "el Estado español está en una gran inestabilidad y no vamos a especular qué puede pasar en los próximos meses, si el Gobierno seguirá, si habrá adelanto electoral o si se formará otro tipo de Gobierno para darle al Estado español la estabilidad que necesita".

"ACUERDO DE PAÍS PARA CAMBIAR LA DIRECCIÓN DE LAS POLÍTICAS"

Durante su intervención, Arnaldo Otegi se ha referido a la crisis provocada por el coronavirus para señalar que la prioridad de EH Bildu es "proteger a la gente y hacer que esta crisis no la paguen los de siempre".

Otegi ha añadido que "algunos dirán que ahora no toca hablar de soberanía" y ha afirmado que, aunque "la prioridad es defender la salud pública y los derechos de la gente, no vamos a estar de acuerdo con quienes nos digan que ahora no toca hablar de soberanía, vaya si toca hablar de soberanía, toca más, porque para proteger a la gente, hace falta soberanía en este país". "Cada vez que tomamos las decisiones aquí, mejora la vida de la gente", ha asegurado.

El dirigente de EH Bildu se ha mostrado de acuerdo en que "la situación es muy grave y tenemos que salir de ella entre todos", pero ha afirmado que "hay que cambiar la dirección". "Nos ofrecerán contratos de adhesión y nos dirán que lo más responsable será firmarlos y no criticarlos. Nosotros estaremos en acuerdos de país con responsabilidad para cambiar la dirección en términos nacionales y sociales. Queremos hablar de los contenidos y queremos cambiar la dirección a las políticas públicas en este país", ha asegurado.

Durante su intervención, Arnaldo Otegi ha señalado que "la política no consiste en un juego de sillas, sino en un compromiso para que se resuelvan los problemas de nuestro país y de nuestra gente".

En ese sentido, ha sostenido que "EH Bildu es un proyecto con vocación de gobierno, pero también con vocación de Estado, queremos construir la república vasca, la república vasco navarra, la república navarra, el Estado que necesitamos para resolver nuestros problemas, pero hay gente que está en la política que cree que el gobierno es el único de sus destinos". "Hay que estar en los gobiernos, tenemos vocación de gobierno, somos alternativa de gobierno y cuando gobernamos mejoran las cosas para la gente, pero no podemos olvidar que tenemos una vocación de Estado", ha insistido.

"FORTALECER" A EH BILDU EN EL PRÓXIMO CONGRESO

Por último, Arnaldo Otegi ha recordado que EH Bildu celebrará congreso el próximo año y ha señalado que esta cita debe servir para "fortalecer" a la formación abertzale. "En Euskal Herria hay algunos que han hecho una renuncia nacional y otros una renuncia social. Eso nos envía una señal para pensar que hay sectores que se están quedando huérfanos en el ámbito nacional y en el social. Por eso, EH Bildu tiene que hacer una reflexión estratégica. Si quiere ser fuerte, tiene que ser capaz de fortalecerse, estamos en ese camino, y daremos un paso cualitativo y cuantitativo haciendo nuestro congreso", ha asegurado.