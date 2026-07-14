Pacientes con cáncer vesical invasivo podrían evitar la extirpación completa de la vejiga, según un estudio de la CUN

El Dr. Jorge Caño con el Dr. Daniel Sánchez Zalabardo, en los quirófanos de la sede de Pamplona de la Clínica Universidad de Navarra. - CCUN

PAMPLONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Área de Cáncer Urológico del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) ha demostrado que preservar la vejiga puede ser una opción viable en pacientes que padezcan un cáncer vesical músculo invasivo.

Tradicionalmente, el tratamiento estándar frente a esta enfermedad ha sido extirpar la vejiga cuando existe un riesgo alto de no poder controlar la enfermedad. Sin embargo, el doctor Jorge Caño, urólogo del CCUN, explica que "en casos bien seleccionados y abordados en un comité con oncólogos médicos y radioterápicos, radiólogos y otros especialistas, algunos pacientes pueden conservar este órgano con resultados de supervivencia muy parecidos a los de la extirpación completa, pero con una calidad de vida claramente mejor".

Durante el 41 Congreso de la Asociación Europea de Urología se han presentado los datos de catorce pacientes tratados con esta estrategia a los que se logró extirpar el tumor por completo. Tras una mediana de seguimiento de un año, todos los pacientes permanecían vivos, libres de metástasis y con la vejiga conservada. Además, su función vesical se conservó. "Todavía no podemos demostrar que esta estrategia deba sustituir a la extirpación como tratamiento estándar en todos los pacientes, dado el número limitado de casos, pero sí podemos afirmar que, en aquellos cuidadosamente seleccionados y tratados de forma multidisciplinar, puede ser una opción factible", destaca el doctor Daniel González Padilla, urólogo en la sede de Madrid de la Clínica Universidad de Navarra.

La cistectomía radical obliga a reconstruir el tránsito urinario mediante diferentes técnicas, algunas de las cuales requieren una derivación urinaria externa. Estas alternativas permiten mantener la función urinaria, aunque pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida dado el cambio físico y funcional que supone en el paciente, añade la CUN.

El cáncer de vejiga se produce cuando las células de este órgano crecen de manera descontrolada. Según el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la OMS, este tumor es el sexto tipo de cáncer más común entre los hombres. Según los especialistas, el principal factor de riesgo es el tabaco y los síntomas más habituales que padecen los pacientes son la micción frecuente, el dolor o escozor al orinar o la presencia de sangre en la orina.