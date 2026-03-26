El Palacio del Condestable acoge la muestra Artea Oinez 2026, con obra cedida por 77 creadores contemporáneos

Exposición en Condestable. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio del Condestable acoge, hasta el próximo 24 de mayo, la muestra Artea Oinez 2026, integrada por obra cedida por 77 creadores. La exposición, ubicada en las salas 1 y 2 de la primera planta, forma parte de los actos de la fiesta de las ikastolas de Navarra, Nafarroa Oinez, que este año organizan de manera conjunta Erentzun Ikastola de Viana y San Fermín Ikastola de Zizur Menor, con el lema 'En el camino somos uno'.

La muestra la han presentado en rueda de prensa este jueves la concejala de Cultura, Fiestas, Educación y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki; el director de la Federación Navarra de Ikastolas y comisario de la exposición, Josu Reparaz; y las directoras de Erentzun Ikastola y San Fermin Ikastola, organizadoras conjuntas del Nafarroa Oinez 2026, Garbiñe Zulaika y Uxue Lazkano, respectivamente.

Artea Oinez 2026 supone un encuentro artístico en el que dialogan obras contemporáneas de distintos años y disciplinas. La muestra incluye pinturas realizadas en acrílico, acuarela, temple, óleo y mixtas, sobre soportes como lienzo, tabla y papel. También hay esculturas realizadas en bronce, madera, hierro, aluminio, acero, cobre, metacrilato y vidrio, y obras gráficas ejecutadas mediante serigrafía o tintas pigmentadas, fotografías, collages, obras realizadas con técnica mixta y video-creación.

La mayor parte de las obras pertenece a la corriente abstracta, aunque también están representadas la figurativa, la expresionista, conceptual e hiperrealista. Todas ellas se pueden contemplar en las dos salas, de lunes a domingo, en horario de 9 a 14 y de 17 a 21 horas. No obstante, permanecerá cerrada los días 2, 3 y 6 de abril.

HOMENAJE A DOS CREADORAS NAVARRAS

La exposición Artea Oinez homenajea este año a dos creadoras pamplonesas especializadas en el mundo de la instalación y la cerámica artística: Celia Eslava Sotés y Concha Cilveti Echeverría.

Celia Eslava (Pamplona, 1955) es licenciada en Bellas Artes por la UPV/EHU, también en Historia del Arte, y Máster en Arte y función de la cerámica. Sus trabajos iniciales en la pintura y la escultura han evolucionado hacia la instalación, combinando diversas técnicas y materiales: textil, cerámico, porcelanas, cera de abejas, etcétera. Siempre fuera del canon clásico tradicional, reflexiona sobre la corporeidad, el rol femenino, y el diálogo global.

La otra creadora homenajeada, Concha Cilveti (Pamplona, 1942), se inició en el mundo del Arte en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, donde se graduó en Cerámica, después de haber obtenido el título profesional de Danza en el Conservatorio Pablo Sarasate. Artista multidisciplinar, ha desarrollado trabajos en el campo de la danza, de la música, el dibujo, y el modelado. Destaca su delicado manejo de materiales como la porcelana y el refractario, y de otros como papel, piedra, madera o metales en diálogo con un espacio vivo.