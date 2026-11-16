El Palacio foral ofrece seis nuevas visitas teatralizadas para celebrar el Día de Navarra

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio foral ha ampliado el ciclo de visitas teatralizadas organizado en torno a la celebración del Día de Navarra de 2026, que contará con seis nuevos pases grupales gratuitos los días 12, 13, 19 y 20 de diciembre.

Se amplía así la oferta de 12 recorridos realizada inicialmente, a fin de "dar respuesta a la alta demanda registrada", que hizo que se agotaran en poco tiempo las primeras 420 plazas puestas a disposición de la ciudadanía.

Las reservas para asistir a las nuevas visitas podrán realizarse a partir de este martes 17 de noviembre, a las 8 horas, a través del teléfono 012 de Infolocal - Atención Ciudadana del Gobierno de Navarra y de la página web de esta plataforma.

Los sábados 12 y 19 de diciembre habrá dos pases cada día, a las 12 y 18 horas, y los domingos 13 y 20 de diciembre se realizará un recorrido a las 12 horas.

Las visitas se realizarán en grupos de hasta 35 personas, de la mano del grupo de teatro CARDO FILMS, con un montaje que combina humor y rigor histórico.

Actores y actrices caracterizados de personajes navarros de distintas épocas darán a conocer estancias del Palacio de Navarra como el Salón de Presidentes, el Salón Verde o de retratos reales, el Despacho de la Presidencia, el antiguo Salón de Sesiones o el Salón del Trono.

Las visitas duran en torno a una hora. Las personas participantes deben acudir 30 minutos antes de comenzar para acreditarse en la entrada del edificio, ubicada en la avenida Carlos III, número 2 de Pamplona.

OTROS ACTOS

La próxima cita organizada por el Ejecutivo foral en torno al Día de Navarra 2026 será el 28 de noviembre, en el 19º Certamen de Jotas Ciudad de Tudela, que se celebrará en el Teatro Gaztambide de la localidad, y para el que ya se pueden adquirir entradas al precio de 5 euros en la web del Ayuntamiento ribero.

La programación musical se completa el próximo 3 de diciembre con la actuación del artista colombiano Carlos Vives en el pabellón Navarra Arena y varios conciertos de música clásica y coral en Corella, Orkoien y Bera.

Los detalles de la celebración y el acceso a entradas e invitaciones pueden consultarse a través de las webs en castellano y euskera diadenavarra.navarra.es y nafarroareneguna.nafarroa.eus.

El artista Carlos Vives, conocido por éxitos como 'La gota fría' o 'La bicicleta', presentará a las 20 horas en la capital navarra su trabajo 'El Último Disco Vol 1', con su habitual combinación de vallenato, sonidos tradicionales colombianos, rock y pop. Las entradas, con precios a partir de 30 euros, pueden adquirirse desde la web del Navarra Arena.

El mismo día 3, la Casa de Cultura de Corella acogerá a las 13 horas la actuación de la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN/NOS), para la que se puede solicitar invitaciones a través de la web del Ayuntamiento de la localidad. A la misma hora, Sinfonía Navarra y el tenor José Luis Sola darán un concierto en el centro cívico de Orkoien.

La entrada es gratuita, previa retirada de invitaciones, que pueden solicitarse por internet o en la oficina de atención ciudadana del Consistorio.

A las 19 horas, la Agrupación Coral de Cámara de Pamplona actuará en la Casa de Cultura de Bera, con entrada libre hasta completar aforo.

LA ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO SE RETRASMITIRÁ POR YOUTUBE

La celebración del Día de Navarra del día 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier, tendrá también como acto central la entrega de la Medalla de Oro de Navarra / Nafarroako Urrezko Domina al filósofo Daniel Innerarity, pensador y ensayista que recibirá la máxima distinción de la Comunidad Foral de manos de la Presidenta, María Chivite.

El evento se retrasmitirá en directo por el canal de Youtube del Gobierno de Navarra y será también emitido por Navarra Televisión.