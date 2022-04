Pamplona acogerá la XII Conferencia Bienal Internacional de Evaluación de Políticas Públicas

El evento tendrá lugar los días 26 y 27 de mayo en Civican, con la colaboración del Observatorio de la Realidad Social

La Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas (SEE), junto con el Observatorio de la Realidad Social del departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, ha organizado en Pamplona la XII Conferencia Bienal Internacional de Evaluación de Políticas Públicas 'SEE2022', que tendrá lugar los días 26 y 27 de mayo en el Auditorio Civican.

Según ha informado el Ejecutivo foral en nota de prensa, la presidenta de Navarra, María Chivite, y el presidente de la SEE, Daniel Catalá, inaugurarán esta nueva edición de la conferencia. Esta doceava cita contará con especialistas como Ada Ocampo, presidenta de IDEAS International; Eloísa del Pino, de AIReF; Juan Carlos Sanz, evaluador del German Institute for Development Evaluation (DEval); o Pedro Rey, de ESADE.

También participarán como ponentes los presidentes de las "principales redes de evaluación" (Red Internacional de Evaluación, Aproeval y SEE), y entidades "de referencia" en el ámbito de la evaluación, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Instituto para la Evaluación de las Políticas Públicas (IEPP).

En el contexto de la conferencia también está prevista la entrega, el viernes 27 de mayo, de la Insignia de Honor de la SEE a Joan Subirats, por su "inestimable" contribución a la evaluación de las políticas públicas. Asimismo, se hará entrega del IV Premio Internacional 'Carlos Román' de Evaluación de Políticas Públicas. El programa completo puede consultarse en la web de la SEE.

La evaluación es una herramienta "clave" para la mejora continua de las políticas públicas. En un momento como el actual "marcado por la incertidumbre y las crisis, en el que la única constante es el cambio", la evaluación de las políticas públicas supone un "instrumento de gran valor para fortalecer los procesos de toma de decisiones". Así, la SEE2022 viene a generar un "espacio de reflexión abierta en torno a la necesidad, importancia y utilidad de la evaluación, desde sus múltiples dimensiones y metodologías, cuantitativas, cualitativas y mixtas".

IMPULSAR LA EVALUACIÓN PARA MEJORAR LA POLÍTICA

La Sociedad Española de Evaluación (SEE) es una organización no lucrativa dedicada al impulso de la cultura y la institucionalización de la evaluación de políticas públicas en España. Mejorar la calidad de la política, aumentar la transparencia democrática vía evaluación de las políticas públicas y alcanzar consensos "para mejorar lo que no funciona y mantener lo que funciona" son los objetivos de la SEE.

La SEE organiza desde 2001 la Conferencia Bienal Internacional de Evaluación de Políticas Públicas, donde "los más destacados especialistas nacionales e internacionales" comparten las últimas tendencias y novedades en materia de evaluación, dándose cita las "principales" instituciones y administraciones públicas, empresas privadas y profesionales independientes especializados en la materia.