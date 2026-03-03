Pamplona busca fortalecer las relaciones en el ámbito del arte contemporáneo en su visita a la Feria ARCO

PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona visita esta semana la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España ARCO con el objetivo de fortalecer las relaciones de la ciudad con los distintos agentes del ámbito del arte contemporáneo que se darán cita en este evento y establecer relaciones estratégicas. La concejala de Cultura, Fiestas y Deportes, Maider Beloki, y el director del área, Íñigo Gómez, acudirán este miércoles y jueves a la feria, así como distintos eventos y presentaciones organizados en el entorno de ARCO.

La feria celebra este año su 45ª edición, como una de las principales plataformas del mercado del arte contemporáneo. A través de las distintas ferias y encuentros, la delegación municipal buscará reforzar la proyección exterior de Pamplona dentro del ámbito del arte contemporáneo. Como parte de esta labor, el jueves participarán en la presentación de la programación de los Encuentros de Pamplona 2026, organizados por Caixa Forum, al abrigo de los Encuentros de Pamplona de 1972.

Además, de visitar la feria y entablar contactos con distintos artistas, Beloki y Gómez también acudirán al espacio Infinito Delicias, de la Fundación Carasso. En esta ronda de visitas y contactos, ambos trabajarán para establecer futuras colaboraciones con artistas y detectar oportunidades para artistas ligados a Pamplona de una u otra manera. Asimismo, se trabajarán los contactos con agentes culturales del ámbito estatal, ha informado el Consistorio.

La feria ARCO, organizada por IFEMA MADRID, abre sus puertas el miércoles y durante cinco días reunirá a un total de 211 galerías de 30 países. De todas ellas, 175 galerías integran el programa general. A ellas, se suman las secciones comisariadas 'ARCO2045: el futuro, por ahora', con 17 galerías; 'Opening. Nuevas galerías', con 19, y 'Perfiles | Arte latinoamericano', con 12 galerías. El 34% son nacionales y el 66%, internacionales. De este último, más del 31% corresponde a la presencia latinoamericana, con galerías de 11 países.