Pamplona conmemora el centenario de Fiesta, la novela que llevó los Sanfermines "a la literatura universal"

Acto en homenaje a Hemingway. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hace ahora cien años que los Sanfermines dieron el salto al panorama internacional gracias al escritor estadounidense Ernest Hemingway, quien en 1926 publicó el libro 'Fiesta' ('The sun also rises', en su título original en inglés). Una novela que "llevó el nombre de Pamplona a la literatura universal".

Una efeméride que se ha celebrado este jueves en el Rincón de Hemingway, del Café Iruña de Pamplona, donde hay una escultura que recuerda al escritor. Ha contado, entre otros, con la presencia del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, miembros de la corporación municipal, así como los escritores Edorta Jiménez Ormaetxea e Irati Jiménez Uriarte, y la poeta y traductora Irati Iturritza Errea. El acto ha contado también con la participación de representantes de la editorial Erein-Igela y de la Asociación Internacional de Prensa.

En su intervención, el alcalde de Pamplona ha destacado que la novela de Hemingway "llevó el nombre de Pamplona a la literatura universal". Ha señalado que el escritor es una "figura compleja". "Fue un escritor controvertido, excesivo, en ocasiones difícil de encasillar, pero fue también uno de los grandes nombres de la literatura del siglo XX. Un autor que supo contar con una prosa aparentemente sencilla, directa y limpia, algunas de las emociones más profundas de su tiempo: la amistad, la herida que la Primera Guerra Mundial había causado en toda una generación, el deseo de vivir, la búsqueda de sentido y esa mezcla de alegría y riesgo que acompaña a toda experiencia intensamente humana", ha subrayado.

Ha recordado que su primera visita a los Sanfermines fue el 6 de julio de 1923 "como un joven periodista casi desconocido" que encontró "algo que le impresionó profundamente: una ciudad volcada en la calle, una fiesta compartida". Tres años después, en 1926, publicó la novela con la que Pamplona "entró en el imaginario de miles de personas en todo en todo el mundo".

No obstante, Asiron ha recalcado que "Hemingway no inventó los Sanfermines; la fiesta ya era nuestra". "Ya pertenecía a Pamplona, a su historia y a su manera de entender la vida en común. Lo que hizo Hemingway fue mirarla con ojos literarios y proyectarla al mundo. La convirtió en relato y ese relato hizo que muchas personas quisieran conocer la ciudad que aparecía en sus páginas", ha señalado.

Seguidamente, se ha leído un extracto de la novela 'Fiesta' en castellano, euskera e inglés. La lectura en castellano ha corrido a cargo del escritor Edorta Jiménez Ormaetxea. Por su parte, la escritora Irati Jiménez Uriarte ha leído ese mismo extracto en euskera. La poeta y traductora Irati Iturritza Errea ha hecho lo propio con el texto original en inglés. Tras la lectura, el alcalde ha colocado un pañuelo de San Fermín en la figura que de Ernest Hemingway hay en este café-bar.