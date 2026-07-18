Pamplona contará con pantallas gigantes en la Plaza del Castillo para ver la final del Mundial

Aficionados a la selección española de fútbol durante la celebración del partido de semifinales del mundial entre España y Francia. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La final del Mundial de fútbol, que se disputa este domingo, podrá verse en la Plaza del Castillo. El Ayuntamiento de Pamplona instalará cuatro pantallas gigantes en torno al quiosco, donde se retransmitirá el partido que disputará la selección española contra la de Argentina.

La ubicación de las pantallas, alrededor del quiosco, permitirá ver el partido desde cualquier punto de la Plaza del Castillo, como ya ocurrió en la final de la Copa del Rey de 2023, que enfrentó a Osasuna contra el Real Madrid.

Según explicaron desde el Ayuntamiento, cada pantalla led, de 5 por 3 metros, se orientará a cada lado de la plaza, lo que ofrece una visión de 360 grados. El partido dará comienzo a las 21 horas, si bien la conexión televisiva arrancará al menos media hora antes.

Ante este acontecimiento, se reforzarán las medidas de seguridad y sanitarias en la zona.

Por otro lado, Tudela también contará de nuevo este domingo con pantalla gigante en la Plaza de los Fueros, a partir de las 20 horas, para "apoyar" a la selección española.