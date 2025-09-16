Pamplona destina 92.543,90 euros para poner en marcha siete nuevos paneles informativos digitales

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la adjudicación del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de paneles informativos digitales para Pamplona. Serán siete paneles o mupis que difundirán información turística, por lo que estarán ubicados en lugares clave como el exterior de la estación de autobuses, la Ciudadela, el área de autocaravanas de Trinitarios, y cuatro enclaves en los barrios de Txantrea, Ensanche, San Jorge y Mendebaldea. El contrato se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGeneration-EU.

La empresa adjudicataria es PROSEÑAL S.L.U., por un importe de 92.543,90 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución del contrato es de 3 meses y 15 días, con dos hitos principales: el primero, la propuesta de instalación de los dispositivos, incluyendo replanteo y planificación definitiva, con 15 días de plazo; y el segundo, el suministro, montaje, puesta en funcionamiento, sesión de formación y entrega de certificados y documentación definitiva, en un plazo máximo de 3 meses a partir de la propuesta de instalación.

La información y la publicidad que ofrezcan estos soportes digitales la gestionará el Ayuntamiento de Pamplona. El objetivo será proporcionar al turista un acceso rápido a contenidos actualizados sobre la ciudad y guías como mapas, señalizaciones y direcciones. Los mupis difundirán información relevante sobre lugares de interés, monumentos y recursos, y promocionarán el destino y servicios turísticos, para mejorar la experiencia del visitante, optimizar su tiempo, descubrir nuevos lugares, y comprender la historia y cultura de Pamplona, ha informado el Ayuntamiento.