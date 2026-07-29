Pamplona Emprende ofrece mentorías individualizadas gratuitas para apoyar a los comercios de la ciudad

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa Iruña Ekintzaile-Pamplona Emprende, promovido por el Ayuntamiento de Pamplona y la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), ha abierto una nueva línea de mentorías individualizadas dirigidas a comerciantes en activo, personas emprendedoras y proyectos interesados en incorporarse al sector comercial. Esta iniciativa busca ofrecer un apoyo práctico y adaptado a la realidad de cada negocio, reforzando así la competitividad, continuidad y capacidad de adaptación del comercio local.

Las mentorías, ya disponibles para su solicitud a través de la página web de CEIN, ofrecerán a los comercios de la ciudad un asesoramiento individualizado y especializado para ayudarles a abordar las necesidades concretas de su negocio. A diferencia de los formatos más generalistas, estas sesiones parten de la situación específica de cada comercio. La persona participante puede plantear una necesidad, una duda o una decisión que necesite abordar y, a partir de ahí, trabajar junto al equipo de mentoría en la identificación de prioridades, la definición de acciones y la puesta en marcha de soluciones adaptadas a su realidad, según ha explicado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota.

El acompañamiento abarca ámbitos tan diversos como la definición del concepto comercial, la propuesta de valor, la visibilidad del negocio, la fidelización de la clientela, la gestión de precios y márgenes, el control de costes y ventas, el uso de herramientas digitales o la aplicación de inteligencia artificial al comercio. Las sesiones también permiten analizar de forma global el modelo de negocio para identificar factores que puedan estar condicionando su evolución y crecimiento.

Con el objetivo de facilitar la participación de comercios, las mentorías podrán desarrollarse en el propio establecimiento y adaptándose al horario de apertura, favoreciendo un trabajo directamente vinculado al día a día de cada comercio y facilitando la aplicación práctica de las mejoras identificadas.

Las mentorías constituyen uno de los principales ejes de la segunda fase del programa, que arrancó en el mes de abril con una propuesta formativa flexible, que se extendió hasta junio. En esa primera fase, se ofrecieron píldoras breves y prácticas en torno a la optimización física del comercio, las ventas y el marketing, la gestión económica, el comercio y turismo y el relevo y continuidad del comercio.

Ahora, en esta segunda fase, el programa se centra en ofrecer mentorías individualizadas tanto a comercios ya consolidados como a nuevas iniciativas. Esas mentorías complementan la oferta de talleres prácticos que comenzarán a desarrollarse a partir de septiembre. En ellos se abordarán aspectos como la visibilidad digital, herramientas como Google Business Profile, WhatsApp Business, las redes sociales y la inteligencia artificial, pero también otros temas importantes para la actividad comercial como la gestión económica o los precios y los márgenes.

Al margen de todo ello, en el último trimestre del año también se desarrollarán sesiones específicas para personas interesadas en abrir un nuevo comercio o valorar el relevo de un negocio ya existente.

Esta línea de apoyo personalizado se enmarca en la evolución del programa Iruña Ekintzaile - Pamplona Emprende, que durante los últimos años ha acompañado tanto a comercios consolidados como a nuevas iniciativas empresariales y proyectos de relevo comercial. La edición actual mantiene el objetivo de acercar herramientas útiles y soluciones aplicables a la realidad de comerciantes y emprendedores, combinando formación práctica y acompañamiento individualizado.

El programa está promovido por el Ayuntamiento de Pamplona y CEIN y cuenta con la colaboración de todas las asociaciones de comerciantes de la ciudad: la Asociación Casco Antiguo de Pamplona, Asociación de Comerciantes de Iturrama, Asociación de Comerciantes de la Zona de Martín Azpilcueta, Asociación de Comerciantes de San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea, Asociación de Comerciantes de Sanduzelai, Asociación de Comerciantes de Navarra-Nafarroako Merkatari Elkartea; Asociación de Empresarios del Comercio, Hostelería y Servicios de Ensanche, Lezkairu y Ripagaina Pamplona; Txantreako Merkatari Elkartea-Asociación de Comerciantes de la Txantrea, y la Asociación de Comercio y Hostelería La Rotxa.

Las personas interesadas ya pueden solicitar su mentoría e indicar los talleres de su interés a través de la web de CEIN. El programa está financiado por el Ayuntamiento de Pamplona, por lo que no tiene coste para las personas que soliciten participar en él.