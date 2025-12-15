Pamplona homenajea a 41 deportistas de distintas disciplinas que han destacado por sus logros a lo largo de 2025

Acto de homenaje a los deportistas de distintas disciplinas que han destacado por sus logros a lo largo de 2025 - GORKA BEUNZA-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha celebrado este lunes, en el nuevo Civivox Pompelo, un acto de homenaje a las personas deportistas de la ciudad que a lo largo de 2025 han destacado en sus respectivas disciplinas.

Al acto, en el que ha participado la Corporación municipal con el alcalde, Joseba Asiron, a la cabeza, han acudido 27 de los 41 deportistas homenajeados, además de representantes familiares de otros siete, que han recogido los galardones en su nombre.

El Consistorio ha querido reconocer a deportistas pamploneses destacados en deportes como el atletismo, el kárate, el balonmano, el pádel, la halterofilia, el Muay Thai, la pelota, el waterpolo, el tiro con arco, la natación, el ajedrez o el frontball, entre otros. Varios de ellos se han hecho con medallas en campeonatos estatales e internacionales, otros han llegado a las fases finales.

Según Asiron, "detrás de cada logro que habéis conseguido cada uno y cada una de vosotras, hay horas de entrenamiento, renuncias, apoyo familiar, decisiones difíciles y mucha pasión". "Por eso, para este Ayuntamiento es una alegría inmensa reconocer hoy vuestra trayectoria y celebrar vuestros éxitos", ha indicado.

El alcalde ha insistido, además, en la "fortaleza de deporte de base, de quienes compiten porque aman lo que hacen", y en los valores que transmite". "El deporte es salud, es comunidad, es educación. Inculcarlo desde la juventud significa tenerlo presente toda la vida. Son valores que construyen personas íntegras y, por tanto, sociedades mejores", ha incidido.

El homenaje, que ha inaugurado los usos del auditorio del Civivox Pompelo, ha incluido, además de las palabras del alcalde, las de la atleta paralímpica Izaskun Osés y del pelotari de frontball Santiago Yániz.

Entre las galardonadas se encuentra Izaskun Osés, que ha logrado la medalla de plata en la prueba de 1.500 del Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico, celebrado en Nueva Delhi (India); Irati Etxarri, plata en el Eurobasket Femenino; y Beatriz Asensio, oro en el Campeonato Europeo sub 16, de este mismo deporte, celebrado en Rumanía; así como Naroa Baquedano, que ha sido subcampeona en el Campeonato Europeo Junior de balonmano.

Dentro de las competiciones internacionales, también han destacado los éxitos de la ciclista Paula Ostiz, que se hizo con la medalla de oro y otra de plata en el Mundial celebrado en Ruanda y de oro en el Europeo. También los hermanos Ion y Mikel Fernández, en el Campeonato Mundial de Muay Thai, celebrado en Pamplona, donde se proclamaron campeones del mundo.

Por su parte, Irene Arraztoa, Juncal Quevedo y Paula Gorostiaga se proclamaron campeonas del mundo sub23 de trinquete en la modalidad de paleta goma femenina, mientras que Ignacio Pérez, Juan Induráin, Mikel Iribarren y Telmo Charro se alzaron campeones en ese mismo torneo en la modalidad de paleta cuero.

En la disciplina de judo, Ariane Toro ha logrado el bronce en el Grand Prix de Austria, en el Grand Slam de Georgia y en el Campeonato de Europa Abosulto, celebrado en Montenegro.

En el Mundial de Deportes Acuáticos de World Aquatics 2025 celebrado en Singapur, Natividad Iraizoz resultó subcampeona en la categoría de natación master, de más de 70 años. En ese mismo mundial, en la categoría de waterpolo, Alberto Munárriz se alzó con la medalla de oro.

En el Mundial de Fútbol Sala adaptado femenino, Eunate Arraiza y Yeneba Sagunto resultaron campeonas. Julia Arrula hizo la propio en el Europeo Sub19 de fútbol y Laura Cháfer logró el bronce en el Europeo Sub23 de Halterofilia celebrado en Albania.

La representación pamplonesa en competiciones internacionales durante este año ha incluido también la presencia de Martina Calvo, campeona del FIP Platinum Lyon, en la final de la Premier Pádel de Egipto; además, de la medalla de bronce de Elena Flecha en el Mundial de Tai Chi Chuan, celebrado en Taiwan; la medalla de plata de Santiago Yániz en el Campeonato del Mundo de Frontball, celebrado en México; y el campeonato de Europa relámpago de ajedrez de Javier Habans, quien también se ha alzado con el campeonato de España sub18 en modalidad clásica y relámpago.

El Ayuntamiento ha homenajeado también a Iván Salguero, plata en los 100 metros braza del Campeonato de España de Natación Adaptada por Clubes. En el Campeonato de España de Atletismo celebrado en Tarragona, Carla Aguirre se convirtió en subcamepona sub20 de atletismo, Iker Alfonso de Miguel, bronce en 400 metros vallas, y Nicolás Quijera, quien se alzó como campeón de lanzamiento de jabalina.

Tomás Rodríguez y Juan José Rodríguez han destacado en la categoría de escopeta open, logrando el primer puesto en el Campeonato de España de Recorridos de Tiro y Open Finisterra, junto con Jesús Alfonso, que hizo lo propio en la categoría de escopeta estándar.

En karate, Iosune Urra ha sido bronce en la liga estatal, en la categoría absoluta kumite femenina; mientras que Naroa Ayerdi logró dos bronces en categoría junior, Arkaitz Vales fue bronce en categoría junior y Leyre Pérez de Albéniz logró plata y bronce en la Liga Nacional Iberdrola en categoría junior.

Por su parte, Ander Jiménez, Iker Torrens y Enrique Bretos han sido medalla de bronce por equipos en el Campeonato de España Senior - Campeonato Absoluto de España, celebrado en Arganda de Rey.

En judo, Jaione Equísoain ha sido plata en el European Open de España y oro en el Campeonato de España de Judo Absoluto. En tenis, Iñaki Montes de la Torre se ha alzado como campeón del torneo M15 celebrado en Mungia, en individuales. En dobles, ha sido campeón en varios torneos estatales e internacionales, como el ATP Challenger Hersonisson 5, celebrado en Grecia; el ATP Challenger disputado en Pozoblanco; y los torneos ITF disputados en Roda de Bará (Tarragona), Manacor y Túnez.

EL PSN VALORA LA "CONSOLIDACIÓN" DE ESTE ACTO

Por su parte, el grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona ha valorado la "consolidación" de la celebración de esta Gala de Deportes "como reconocimiento anual al talento deportivo local".

En una nota de prensa, desde el PSN han señalado que la propuesta socialista fue aprobada por unanimidad y permite "consolidar de manera anual la Recepción del Deporte de Pamplona".

La iniciativa fue defendida en la Comisión de Asuntos Ciudadanos con el objetivo de "asentar una cita institucional estable que apoye y reconozca el talento deportivo de Pamplona y los méritos de nuestros deportistas locales que destacan en competiciones nacionales e internacionales", según ha señalado la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Marina Curiel.

Curiel ha subrayado que se trata de "un evento que trabaja de la mano de los clubes, las federaciones y las entidades deportivas, para garantizar un acto participativo, representativo y abierto a la ciudadanía".

La portavoz del PSN ha añadido que "gracias al impulso socialista, en diciembre de 2024 el Ayuntamiento de Pamplona celebró por primera vez un acto institucional conjunto para reconocer a deportistas locales que habían cosechado éxitos nacionales e internacionales", una iniciativa que "fue recibida con entusiasmo tanto por la ciudadanía como por los propios deportistas".

"Pamplona necesitaba consolidar esta Gala de Deportistas como un símbolo de orgullo y reconocimiento colectivo hacia quienes nos representan con esfuerzo, compromiso y talento en el ámbito deportivo", ha concluido.