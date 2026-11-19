Plaza del Castillo con los adornos navideños. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La instalación de las luces de Navidad avanza por las calles de Pamplona para estar lista el día del estreno, previsto para el lunes 30 de noviembre. Un total de 87 calles y plazas del Casco Antiguo, los Ensanches y el resto de barrios de la ciudad albergarán 149 motivos navideños en las farolas, 204 arcos, 25 figuras de suelo y 26 adornos en árboles. Además, la iluminación tiene motivos especiales en la Plaza del Castillo, la Plaza Consistorial, la fachada del Ayuntamiento y la del Teatro Gayarre, Carlos III y las plazas de Merindades y Príncipe de Viana.

El contrato para la iluminación y decoración de Navidad, que abarca el periodo entre el 15 de octubre y el 31 de enero de 2027, que es la fecha límite para la retirada, se adjudicó a la empresa Iluminaciones Ximénez SAU, por importe de 401.386,10 euros, IVA incluido. Este contrato incluye tres posibles prórrogas, para las campañas de Navidad hasta el año 2030 que, en el caso de materializarse, emplearán motivos, arcos y decoraciones que no se hayan utilizado en campañas anteriores. Las luminarias son de tecnología LED en su totalidad.

El contrato incluye el alquiler, montaje, mantenimiento y desmontaje de los elementos de ornamentación y luminarias de la campaña de Navidad en los principales ejes comerciales y turísticos de Pamplona, en el centro de la ciudad y en los barrios. Para la iluminación de los barrios, se han establecido puntos de interés en cada área que centralizarán la iluminación y decoración navideña, que combina estructuras de suelo y otros adornos de temática navideña o iluminación en altura. La iluminación de las calles principales se centrará en adornos en farolas.

La fecha de encendido será el lunes 30 de noviembre, debido a la convocatoria electoral del domingo 29, festividad de San Saturnino, que se traslada en el calendario laboral de Pamplona al lunes. El día 30 el espectáculo 'Argiluna' y la apertura del belén del zaguán consistorial precederán el estreno de la iluminación, que se ofrecerá hasta el 6 de enero de 2027. El horario general de encendido será de 17.45 a 23 horas; los viernes y sábados de diciembre y enero, el apagado será a la una de la madrugada; y las vísperas de festivos navideños, el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, las luces se apagarán a las cuatro de la madrugada.