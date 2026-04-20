Pamplona limpia restos vegetales, troncos y residuos urbanos en las riberas del Arga en la Magdalena y Rochapea

Limpieza del río. - GORKA-BEUNZA

PAMPLONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este principio de semana el Ayuntamiento de Pamplona está limpiando las acumulaciones de restos vegetales, troncos y residuos urbanos en zonas sensibles del cauce fluvial del Arga, como en la Magdalena o Rochapea, acúmulos que han sido depositados por las últimas avenidas del río. Entre las actuaciones previstas para las próximas horas se incluyen la retirada de acumulaciones en la pasarela del Club Natación, trabajos de limpieza en el puente de la Magdalena, así como intervenciones en Curtidores y en la presa de Santa Engracia.

Según ha informado el Ayuntamiento, estos trabajos contribuyen a reducir el riesgo de obstrucciones en infraestructuras como puentes y pasarelas por el arrastre aguas abajo, "lo que minimiza los efectos de posibles avenidas y los riesgos asociados a las crecidas". También tienen una vertiente de conservación ambiental. Para hacer posible la operación es preciso emplear maquinaria especializada como un camión-pluma adaptado a este tipo de trabajos, un dumper articulado, otro camión portacontenedores. Se requiera, además, la participación de cuatro equipos de 14 personas empleando, entre otros medios, motosierras y equipos de arrastre, así como anclajes de seguridad que permitan el acceso al cauce sin riesgo. La inversión estimada de estas tareas es de 17.696 euros.

El operativo se regula por medio de un protocolo de coordinación entre Protección Civil y Conservación Urbana del Ayuntamiento, y con autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de forma que "se garantice tanto la eficacia de las intervenciones, como el cumplimiento de las condiciones de seguridad y autorizaciones necesarias". Lo previsto es que las tareas se completen este martes 21 de abril.

Una vez retirados los restos, serán separados para enviarlos al gestor de residuos autorizado. Como en esta operación una parte importante de la recogida será principalmente madera, se llevará al Vivero municipal de Miluce. En ese espacio se clasifica y se tritura para reutilizarse, como estructurante en los procesos de compostaje y para usarlo en el mantenimiento de las zonas verdes. Además, parte de ese material se deriva para que se emplee en centrales de calor.

UN SISTEMA ESTABLE, PLANIFICADO Y CON DOTACIÓN ECONÓMICA

Pamplona cuenta con casi 35 kilómetros de riberas si se suman las de los tres ríos que atraviesan en término municipal, Arga, Elorz y Sadar. Hasta ahora, a lo largo de todo el año, los programas de empleo social (Tajo de ríos) eran lo que llevaban a cabo trabajos de limpieza en las márgenes, normalmente centrados en la retirada de residuos y restos vegetales.

Pero desde 2025 el Consistorio está articulando un sistema que le permita realizar una planificación estructurada, con recursos estables y programación sistemática de limpieza y conservación. El número de limpiezas está vinculado al comportamiento del río en cuanto a crecidas y depósitos y no es lineal, ha informado el Ayuntamiento. Hay zonas concretas como las pasarelas de Magdalena se llegan a hacer unas tres o cuatro retiradas anuales.

Desde junio de 2025 el Servicio de Zonas Verdes cuenta con una partida económica específica destinada al mantenimiento de riberas que incluye la retirada de residuos sólidos urbanos y materiales arrastrados por los ríos. Eso ha permitido desarrollar en los últimos meses actuaciones orientadas a mejorar la gestión de estos espacios. Como ejemplo, entre otras acciones, el pasado noviembre se retiraron dos grandes árboles caídos en el río Elorz, ya dentro de plan técnico definido con un montante extra de 672.000 euros hasta 2026 en el pliego del contrato de mantenimiento de zonas verdes