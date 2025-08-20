Pamplona mantendrá la inversión en iluminación navideña y renovará la decoración en varios espacios

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la segunda prórroga del contrato de suministro de iluminación y decoración navideña. Iluminaciones Ximénez SAU volverá a ser la empresa encargada de decorar la ciudad desde finales del mes de noviembre hasta el 6 de enero, día de Reyes. El presupuesto para este año se mantiene en los 372.136,15 euros, tras las modificaciones incluidas el pasado año que aumentaron tanto el gasto como las zonas de la ciudad que contaron con iluminación navideña.

Para esta próxima campaña de Navidad, con objeto de generar novedad cada año del contrato, se instalarán motivos, arcos y decoraciones en general que no hayan sido utilizadas anteriormente. Así las cosas, se renovarán totalmente los espacios de libre creación (plaza y Casa Consistorial, Plaza del Castillo y avenida de Carlos III) y se renovarán completamente los arcos de las calles Amaya, Paulino Caballero, Bergamín, Estafeta, Chapitela, Mayor y cuesta de Santo Domingo.

Asimismo, se intercambiarán arcos entre calles similares al menos en cuatro calles del Casco Antiguo y otras cuatro del Ensanche. Los elementos decorativos que se renuevan deberán presentar idénticas características a las que se requieren en el contrato. Es decir, el cambio será visual y de forma, pero nunca de fondo, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

El Consistorio realiza durante las fiestas de Navidad y en sus días previos actuaciones especiales de ornamentación y decoración de las principales calles y plazas de la ciudad. Una parte muy importante de estas actividades viene determinada por la especial iluminación, principalmente en altura, que se coloca en vía pública y en edificios institucionales, integrada por un conjunto de motivos lumínicos. De esta forma, se decora la ciudad y se incentiva la estancia de la ciudadanía y las visitas de turistas en unas fechas de capital importancia para las ventas de los comercios de cercanía.

Durante las pasadas Navidades, la ciudad se iluminó con más de 1.100.000 puntos de luz LED tanto en el centro de Pamplona como en los barrios. En total, se instalaron 617 elementos, entre los que destacaron 292 arcos, 228 farolas y 97 figuras, como renos, árboles de Navidad, copos, lazos, regalos, muñecos de nieve, cielos estrellados, bolas navideñas, campanas, estrellas o nubes.