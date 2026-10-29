Pamplona muestra su "dolor y solidaridad" con las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

Concentración y minuto de silencio convocada por el Ayuntamiento de Pamplona el solidaridad con las víctimas en el accidente ferroviario de Toledo. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes políticos y ciudadanía se han concentrado este mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona para mostrar su "dolor y solidaridad" con las víctimas y allegados del accidente ferroviario de de Urda (Toledo).

Minutos antes de las doce del mediodía comenzaban a congregarse ante las puertas de la Casa Consistorial representantes de todos los grupos municipales del Ayuntamiento, encabezados por el alcalde Joseba Asiron. Han asistido los portavoces de todas la formaciones en el Consistorio, Cristina Ibarrola (UPN, también presidenta del partido), Marina Curiel (PSN), Mikel Armendariz (Geroa Bai), Carlos García Adanero (PPN) y Txema Mauleón (Contigo-Zurekin). También les han acompañado la secretaria general de UPN, Cristina Sota, y el presidente de la comisión gestora del PPN, Sergio Sayas.

Junto a decenas de ciudadanos que se han acercado a la convocatoria del Ayuntamiento, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas que ha finalizado con los aplausos de todos los asistentes.

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha trasladado, en nombre del pleno del Consistorio y de la ciudadanía de la capital, "el dolor y la solidaridad con las personas afectadas en el trágico accidente" de Toledo.

El edil ha subrayado que "ahora mismo es el momento para mostrar el dolor, mostrar solidaridad y, en otro momento, por supuesto, llegará también el momento tanto de buscar responsabilidades como para lo más importante, que es buscar soluciones para que este tipo de situaciones no se vuelvan a reproducir".

"Creo que hoy, sobre todo y por encima de cualquier otra cosa, es el momento de manifestar, como lo ha hecho el Ayuntamiento en pleno, su dolor y su solidaridad con las víctimas", ha insistido.

La concentración de este jueves fue convocada a través de una declaración institucional aprobada el miércoles por la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona. Un texto que expresa el pésame y la solidaridad del Consistorio a las familias y personas allegadas de quienes han fallecido, a la vez que se traslada a las personas heridas su apoyo y el deseo de una pronta recuperación.

Asimismo, en esta declaración, los grupos municipales reconocen y agradecen la labor de los servicios de emergencia y de todas las personas que participan en las tareas de rescate y atención a las víctimas.