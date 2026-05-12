Pamplona presenta su nueva imagen para la campaña municipal sanferminera, 'Benetako Jaiak - Fiestas de verdad'

Archivo - Decenas de personas durante el Chupinazo de San Fermín 2025, en la Plaza del Ayuntamiento, a 6 de julio de 2025, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado este martes, coincidiendo con el anuncio de los conciertos de la Plaza del Castillo y de Compañía, la campaña de imagen que promociona las fiestas de San Fermín 2026, con el lema 'Benetako Jaiak - Fiestas de verdad'. El objetivo es ofrecer "una imagen coherente y unificada para las campañas de comunicación que rodean los Sanfermines, desde la promoción turística hasta la sostenibilidad, el respeto a trabajadores y trabajadoras o simplemente la difusión de las fiestas en anuncios o soportes exteriores", ha explicado el Ayuntamiento.

Según ha añadido, con esta imagen "unificada" se crea un "paraguas" que ayuda a una mejor difusión de las fiestas, y que incluye tanto los conciertos de la programación oficial, como la campaña de respeto y limpieza en la ciudad, las candidaturas del chupinazo, la Zona Joven, la campaña del vaso reutilizable, o los espacios Kirolari, Menudas Fiestas o Birjolastu, entre otros. El cartel anunciador de las fiestas, 'La cuadrilla', de Marta Garatea Almagro, ha expuesto, seguirá manteniendo una presencia importante en el programa y en otros espacios.

Para la campaña, diseñada por el estudio de Javier Errea, se ha seleccionado una imagen que va en línea con la marca Pamplona. "Nada mejor que los Sanfermines para representar los valores de la marca ciudad: la unión de pamploneses y pamplonesas, la cohesión, igualdad, autenticidad, alma, una ciudad de verdad, unas fiestas de verdad", ha explicado el Consistorio. Precisamente, el claim 'Benetako Jaiak - Fiestas de verdad' "conduce a lo que en Pamplona se entiende por fiesta: disfrutar de verdad, pero a la vez con respeto de verdad, porque no es posible el disfrute, la alegría o la música... sin respeto, sin igualdad, sin acogida".

DIÁLOGO Y RESPETO

El Ayuntamiento ha añadido que, sobre la base del claim asociado a la marca ciudad, 'Pamplona/Iruña = bagara/de verdad', "con los dos idiomas de la ciudad, euskera y castellano, dialogando, la nueva imagen busca acoger a la población local y a las personas que visitan las fiestas de San Fermín, para subrayar el carácter local y universal de las fiestas, donde todas las personas tienen cabida, siempre desde el respeto". El símbolo igual (=) se transfigura en un pañuelo sanferminero, que incorpora todos los atributos de la marca ciudad y los proyecta en las fiestas: "alegría, disfrute, acogida, respeto, igualdad...".

En color, el verde Pamplona se convierte en rojo Pamplona, que es el rojo de San Fermín, y el pañuelo evoluciona a un corazón, como símbolo del alma de la fiesta, en soportes dinámicos: "la versión simplificada se convierte en un auténtico pañuelo palpitante, en el que cada latido es un pañuelo que adquiere forma de corazón, y vuelve a ser pañuelo". Además, el logotipo propuesto para la marca y campaña Sanfermines muestra su flexibilidad y su capacidad de adaptación a los distintos ambientes de la fiesta y a los eventos recogidos en el programa: encierro, música, peñas, bares, barracas y feria, circo, etcétera. A partir del pañuelo y de su forma triangular, los distintos soportes en los que se despliega la campaña (carteles, edículos, mupis, banners, posts, stories...) admiten múltiples variantes.

Los colores principales son el rojo, blanco y negro, y la tipografía corporativa exclusiva de la marca ciudad se denomina Pamplona y ha sido dibujada por el tipógrafo pamplonés Octavio Pardo.