Pamplona proyecta un ascensor urbano para conectar la calle Calderería y la plaza de Compañía

Imagen del ascensor. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado licitar, por un importe de 187.765 euros, la instalación de un ascensor urbano en la calle Calderería, que unirá esta vía con la plaza de Compañía. El ascensor se instalará en la plazoleta ubicada entre el centro de salud del Casco Antiguo y la Escuela Oficial de Idiomas, y salvará un desnivel de 4,21 metros.

De esta manera, ha informado el Consistorio, se dará respuesta a una creciente demanda ciudadana que pedía mejorar la accesibilidad en la zona, sobre todo, para pacientes del centro sanitario y alumnado de la escuela de idiomas. El objetivo es poder iniciar las obras en el mes de febrero y que éstas concluyan en un plazo de cuatro meses.

El ascensor, panorámico y con capacidad para ocho personas, se instalará en una esquina de las actuales escaleras que salvan el desnivel entre ambas zonas, junto a la fachada lateral de la Escuela de Idiomas. El ámbito de actuación se encuentra dentro de una de las zonas arqueológicas clasificadas en el PEPRI del Casco Antiguo, por lo que es necesario seguir las indicaciones de la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana para la ejecución de las obras. Los primeros trabajos serán la realización de sondeos arqueológicos coincidentes con la ubicación prevista del ascensor, y todos los trabajos se acompañarán de un seguimiento arqueológico intensivo. Si se produjera algún hallazgo, se comunicará al Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra.

El proyecto prevé asentar el ascensor sobre el pozo de la antigua casa de baños que existía a comienzos del siglo pasado en esa ubicación, por lo que plantea desmontar la parte de este que sobresale del pavimento. Se procederá al vaciado arqueológico del pozo, mediante excavación manual del habitáculo hasta alcanzar su base.

La antigua Casa de Baños de la calle Calderería se abrió en 1925 y el pozo que ahora será objeto de intervención servía para abastecerla. La antigua Casa de Baños fue derribada en 1978, con el objetivo de levantar en la zona el centro de salud del barrio. Es entonces cuando se crea la pequeña plazoleta en la calle Calderería, desde la que se accede a la planta baja del edificio de la Escuela de Idiomas y donde el Ayuntamiento tiene una sala de conferencias utilizada para distintas actividades. Con la construcción del aparcamiento subterráneo de la plaza de la Compañía, que entró en funcionamiento el año 2002, se conecta mediante una escalera la calle Calderería con la plaza de la Compañía. El solar fue objeto de intervenciones arqueológicas en 1995 y 1999, si bien no consta que se llegara a excavar más allá de la rasante necesaria para la urbanización y varios sondeos, ha añadido el Ayuntamiento.

ASCENSOR ACRISTALADO PANORÁMICO

Al igual que el resto de ascensores urbanos, el ascensor de la plaza de Compañía será también panorámico. Así, se prevé instalar un ascensor con capacidad para 8 personas (630 Kg). La cabina será de unas dimensiones de 1,1 por 1,4 metros y será un sistema de dos embarques, de modo que las puertas de entrada y de salida en la parte inferior y superior estarán enfrentadas. El aparato sorteará los 4,21 metros de desnivel a una velocidad de 1 metro por segundo.

Las cabinas presentarán cierres acristalados, excepto en parte de los laterales que serán opacos y alojarán la botonera, iluminación, aire acondicionado y panel de información, además, constará de cámara de video-vigilancia, así como acceso directo de voz a un puesto de mando centralizado.

La estructura de la caja del ascensor se realiza con perfilería de acero sobre muros de hormigón de 20 centímetros de espesor. El cierre de la parte inferior se realizará en piedra similar a la existente en esta zona, hasta la altura de la plaza de la Compañía, y es a partir de ahí donde la estructura pasará a ser de vidrio transparente.

En los accesos al ascensor se repondrá el suelo existente de adoquín. En la parte superior se usará losa de calatorao, siguiendo el diseño de la plaza de Compañía. En el acceso al ascensor en los dos niveles se instalará pavimento táctil indicador de piedra de calatorao.

Para la adjudicación de las obras, que incluirán labores de demolición y albañilería, además de la propia instalación del ascensor y la adecuación de la sala municipal de Calderería 11 colindante, se tendrán en cuenta criterios cualitativos (50 puntos), la oferta económica (35 puntos) y criterios sociales (10 puntos) y medioambientales (5 puntos). Entre los criterios cualitativos se valorará la memoria explicativa de la obra y su desarrollo con hasta 30 puntos, además del tratamiento de las afecciones, con otros diez puntos, y el plan de obra, con diez más.