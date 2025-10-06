Pamplona recibe 2,1 millones de los fondos europeos FEDER para desarrollar el proyecto 'Un barrio de cine' en Milagrosa

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Un barrio de cine', que prevé "revitalizar" el barrio de Milagrosa, en Pamplona, ha recibido un total de 2.176.874 euros de ayudas europeas, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El Ayuntamiento de Pamplona ha recibido la resolución de las ayudas, que se inscriben dentro de las Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL). La cuantía recibida se corresponde con el 40% del presupuesto del proyecto, que ascenderá a 5.442.185 euros.

El proyecto 'Un barrio de cine' prevé el desarrollo de un "centro intercultural y de convivencia social" en torno al antiguo Cine Guelbenzu, que será rehabilitado, tal y como ha explicado el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del Consistorio.

Según Abaurrea, "se nos ha concedido una ayuda que habíamos solicitado para un proyecto que nos hace mucha ilusión", y ha destacado que "estamos hablando de unas cifras muy considerables". El aspecto "prioritario, el corazón" de la iniciativa, es "la reconversión mediante rehabilitación del edificio de los antiguos Cines Guelbenzu".

La propuesta municipal para "revitalizar" el barrio planteaba una inversión de 10,8 millones de euros, en torno a cuatro ejes de actuación. Sobre ese importe, se solicitó la ayuda europea, que debía cubrir el 40% del gasto.

No obstante, los fondos FEDER previstos para Navarra "se han repartido entre dos proyectos, por lo que la cuantía asignada es la mitad de la solicitada, algo que no afectará al conjunto de las inversiones sino, en todo caso a la prioridad temporal en su ejecución". Por este motivo, el Consistorio trabajará ahora en esa "priorización" de las distintas actuaciones para poder invertir la ayuda europea, que exige que el proyecto beneficiario esté concluido en 2029.

El proyecto plantea también "la renaturalización y activación del espacio urbano", la regeneración energética del barrio, y, por último, la creación de un ecosistema digital audiovisual bajo la marca 'Zolina Audiovisual Hub'. Ahora "hay que priorizar entre todas ellas cuáles se pondrán en marcha las primeras". "Vamos a tener que hacer una priorización de los proyectos", ha remarcado Abaurrea.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Pamplona ya ha realizado diversas acciones en el barrio, como la puesta en marcha de la Oficina Verde, que orienta y asesora al vecindario para la implantación de medidas de ahorro energético, como el aislamiento térmico de viviendas o la puesta en marcha de una comunidad energética en el barrio.

También se han llevado a cabo obras de peatonalización y reorganización urbana, como la que se ha desarrollado en el entorno de las calles Manuel de Falla y Río Urrobi, entre otras.

UNA INTERVENCIÓN "INTEGRAL"

El proyecto 'Un barrio de cine' plantea una intervención "integral" en el barrio, que "combine distintos factores, no solo urbanísticos". Así, el planteamiento global busca "abordar aspectos como la inclusión y la sostenibilidad, la economía y la cultura; todo ello para transformar un área vulnerable, con indicadores socioeducativos por debajo de la media de la ciudad, en un espacio urbano sostenible, inclusivo e innovador".

El barrio de Milagrosa "es, de hecho, una de las prioridades municipales en aspectos como la rehabilitación de inmuebles, que datan de mediados del siglo XX y son construcciones económicas, de baja calidad". Pero también "lo es en otros aspectos, como la creación de espacios públicos de equipamientos y zonas verdes".

El nuevo planteamiento para el barrio "busca paliar también la alta tasa de desempleo del 20% (seis puntos más que la media de la ciudad) y mejorar los datos de renta media de los hogares y de perfil educativo, donde las personas sin estudios duplica la media municipal". Del mismo modo, uno de los ejes de actuación busca "revitalizar el comercio de proximidad en este barrio".

Para materializar la transformación del cine Guelbenzu, el Ayuntamiento de Pamplona ha abierto un proceso participativo en el que la ciudadanía puede aportar sugerencias sobre el futuro de la instalación, sus usos y su papel dentro del bario.