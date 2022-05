Pamplona recuerda el legado de Tomás Caballero 24 años después de su asesinato por ETA

PAMPLONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha recordado este viernes con un acto en el cementerio municipal a Tomás Caballero, portavoz de UPN en el Consistorio, asesinado hace 24 años por la banda terrorista ETA.

Al acto han asistido la familia de Tomás Caballero y numerosos representantes institucionales y políticos, entre ellos, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya; el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza; concejales de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Pamplona (Navarra Suma, EH Bildu, PSN y Geroa Bai), el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; la consejera de Relaciones Ciudadanas del Ejecutivo foral, Ana Ollo; el portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, y la portavoz parlamentaria de Geroa Bai, Uxue Barkos.

Igualmente, han acudido el coronel jefe de la Guardia Civil de Navarra, José Santiago Martín Gómez, y el jefe de la Policía Nacional en Navarra, José María Borja.

El acto ha consistido en un responso frente al nicho de Tomás Caballero en el cementerio y en la colocación de una corona de flores, por parte del alcalde, con la leyenda 'Excmo. Ayuntamiento de Pamplona a Tomás Caballero'. El presidente de UPN, Javier Esparza, así como el senador de UPN, Alberto Catalán, y el parlamentario foral Juan Luis Sánchez de Muniáin también han colocado dos coronas de flores.

Javier Caballero, hijo de Tomás Caballero, ha afirmado que éste es un "acto muy emotivo en la medida en que la ciudad, representada por su Ayuntamiento, se reúne en torno a la tumba de quien fue también un servidor público, un servidor de la ciudad y sobre todo de los ciudadanos de Pamplona, al que quisieron callar su voz precisamente por eso, por ser concejal y enfrentarse directamente a quienes quieren imponer sus ideas no por la fuerza de la razón, sino por la fuerza de la violencia y de las balas".

Recordando también el fallecimiento de su madre y viuda de Tomás Caballero, Pilar Martínez, Javier Caballero ha afirmado que "es también un acto muy emotivo al ver juntos a nuestros padres, que quisieron transmitirnos unos valores de servicio y respeto a los demás, que para nosotros suponen un auténtico compromiso". "Hace ahora 24 años la ciudad se paró horrorizada ante la barbarie, demostrando la unidad de los demócratas frente a los intransigentes y ahora, 24 años después, al igual que lo ha hecho en las ocasiones anteriores, simbólicamente la ciudad se vuelve a parar unos minutos en homenaje y recuerdo a nuestro padre", ha señalado.

Javier Caballero ha subrayado que "el acto no puede quedarse en un acto meramente formal o protocolario, el recuerdo a todas las víctimas del terrorismo supone un compromiso con su memoria, un compromiso con su dignidad, con la justicia y con la reparación del daño causado, un compromiso por erradicar toda forma de violencia". "A nosotros nos tocó padecerla, como antes y después a otros. Por eso, vemos horrorizados que nuestra sociedad no aprende, y todavía hay quien piensa que puede imponerse a los demás con el uso de la violencia, incluso con la guerra", ha lamentado.

Por su parte, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado, a preguntas de los periodistas al término del acto, que la presencia de ediles de Bildu ha sido "totalmente contradictoria" después de que en el pleno del jueves la formación abertzale no respaldara una declaración de recuerdo a Tomás Caballero. "Es complicado que se presente una declaración, que comparte Bildu tal como dijo en casi todo, pero no comparte que se le llame a ETA banda terrorista, cuando es una banda terrorista, y no apoyaron la declaración, y no apoyando la declaración luego aparecen aquí", ha dicho.

Sobre la ausencia del portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron, el alcalde ha afirmado que el hecho de que "Asiron esté o no en los actos la verdad es que me da igual, él sabrá lo que hace". "Ayer ocurrió lo que ocurrió con la declaración, siguen estando lejísimos de donde tienen que estar, por eso nosotros tenemos esa línea roja con ellos de no acordar nada en tanto no condenen y trabajen para que los etarras colaboren en saber quiénes han sido los asesinos de esas más de 300 personas que todavía no se sabe quiénes han sido. Es un doble juego absolutamente insoportable. El resumen final, por muchas vueltas que le des, es que no apoyaron la declaración y luego aparecen aquí. Es contradictorio y me quiero quedar en esa palabra por no calificarlo de otra manera", ha afirmado.

Por su parte, el párroco de San Lorenzo, Javier Leoz, que ha participado en el responso, ha destacado que "el trabajo y dedicación de Tomás Caballero es lo que permanecerá indeleble en el presente y futuro y con esa convicción nos reunimos un año más, no para revivir ni para abrir heridas, sino para traer aquí y ahora su gran legado". "La violencia destruye y mata, la paz construye. Que San Fermín nos ayude siempre a estar de lado de las víctimas y alejados de todo aquello que nos lleve al terror y a la sumisión", ha afirmado.