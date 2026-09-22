La Pamplonesa y La Mala Pékora unen música y solidaridad a favor de la Asociación Esclerosis Múltiple Navarra

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Pamplonesa y La Mala Pékora unirán música y solidaridad a favor de la Asociación Esclerosis Múltiple Navarra con un concierto el domingo, 18 de octubre, a las 19.30 horas en el Teatro Gayarre de Pamplona.

La directora Ane Legarreta tomará los mandos para fusionar la esencia y la historia de La Pamplonesa con "el ritmo canalla y solidario de La Mala Pékora". La recaudación se destinará íntegramente a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (EM Navarra). Este concierto cuenta con el impulso y la colaboración fundamental del Ayuntamiento de Pamplona y de Caja Rural de Navarra.

Ane Legarreta guiará dos mundos musicales para unirlos en un latido solidario. Por un lado, la banda de música La Pamplonesa aportará su centenaria excelencia técnica, "desplegando su versatilidad instrumental para abrazar un registro diferente". Por otro lado, se unirá La Mala Pékora, "una divertidísima macro banda originaria de Allo (Tierra Estella) que lleva más de una década revolucionando los escenarios con su autodenominado estilo". El contraste entre la rigurosidad sinfónica de La Pamplonesa y el jolgorio festivo de los de Tierra Estella "promete un show irrepetible".

Toda esta energía se canalizará hacia una causa prioritaria. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, autoinmune y neurodegenerativa del sistema nervioso central que afecta al cerebro y a la médula espinal. El propio sistema inmunitario ataca por error la mielina (la capa protectora que rodea las fibras nerviosas), lo que interrumpe la correcta comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Al tratarse de una patología que no tiene cura a día de hoy, la calidad de vida de las personas afectadas depende por completo de un tratamiento continuo y temprano.

A través de EM, los fondos recaudados se transformarán directamente en servicios especializados de apoyo integral. Esto incluye sesiones continuas de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, atención social, apoyo psicológico y neuropsicología. Cada entrada vendida ayudará a financiar estos tratamientos multidisciplinares esenciales y a adquirir tecnologías avanzadas de rehabilitación (como exoesqueletos y herramientas robóticas) que permiten a las personas afectadas mantener su autonomía el mayor tiempo posible.