El Parlamento aprueba la proposición de ley que regula el arrendamiento de habitaciones en Navarra

PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y los votos en contra de UPN, PPN y la parlamentaria no adscrita, la proposición de ley foral reguladora del arrendamiento de habitaciones.
La norma, impulsada por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, delimita tres modalidades contractuales: arrendamiento de habitación para vivienda habitual (permanente o temporal), alquiler de habitación de temporada y contrato de hospedaje.
Los contratos de alquiler de habitaciones para vivienda habitual deberán someterse al mismo régimen que los arrendamientos de vivienda habitual. Los contratos temporales ligados a vivienda habitual deberán estar vinculados a "causas reales" -como motivos laborales, formativos o asistenciales-. Estos no podrán superar el año de duración y, si no se acredita su carácter temporal, pasarán automáticamente a considerarse alquileres de vivienda habitual.
La segunda modalidad se corresponde con el arrendamiento de habitación de temporada, destinado a "satisfacer necesidades puntuales o transitorias de alojamiento no equivalente a vivienda habitual", y comprende usos vacacionales, turísticos, lúdicos o recreativos. En cuanto a la modalidad de hospedaje, el contrato puede alcanzar a la vivienda entera o a una sola estancia y debe incluir la prestación de unos servicios mínimos (al menos limpieza y suministros), entre otras cuestiones.
En las zonas tensionadas, la suma del precio de las habitaciones no podrá superar el límite máximo fijado para el alquiler completo de la vivienda, evitando así que una misma vivienda genere mayores ingresos fragmentándola por estancias. La norma introduce además la obligatoriedad de inscribir todos los contratos en un registro público.
En nombre del PSN, Kevin Lucero ha destacado que actualmente "hay muchas personas que no acceden a un piso completo" y tienen que compartir vivienda, "no porque sea su opción ideal, sino porque es lo único que pueden pagar". "Y esa realidad ha crecido en un mercado de habitaciones al que apenas se le había puesto reglas. Y ahí está el problema, porque donde hay necesidad y no hay reglas, siempre aparece alguien dispuesto a hacer negocio con la necesidad ajena", ha dicho.
Juan Luis Sánchez de Muniáin, de UPN, ha considerado que la ley "no va a generar beneficio social alguno" y "lo que puede ocurrir es que desaparezca o se reduzca el alquiler de habitaciones, o por lo menos el declarado". A su juicio, "hay que sancionar y controlar a quien abusa", pero "poniendo más burocracia para todos, para el que cumple y para el que no cumple, no se soluciona nada". Como consecuencia de esta ley, "aún puede haber más fraude o más mercado opaco".
Desde EH Bildu, Mikel Zabaleta ha afirmado que esta ley "tiene como objetivo proteger a las personas que viven en una habitación", ya que "a medida que el problema de la vivienda ha ido empeorando, cada vez hay más personas obligadas a alquilar una habitación". "Y mientras esta realidad se ha ido extendiendo, la normativa no se ha adaptado en la misma medida, y como consecuencia de ello se ha creado un vacío legal que ha generado situaciones de desprotección y abusos", ha añadido.
Itxaso Soto, de Geroa Bai, ha señalado que "esta propuesta es una solución ante un problema" que, "por desgracia, va en aumento", ya que "el acceso a una vivienda sigue siendo imposible" para muchas familias y jóvenes que, "ante esta situación de precios desorbitados", se ven obligados "no a vivir en un piso de alquiler, sino en una sola habitación". "No vamos a permitir que familias, y más con menores, tengan que vivir en habitaciones sin derecho a baño y demás abusos que estamos conociendo", ha dicho.
Por parte del PPN, Maribel García Malo ha remarcado que el Ejecutivo "ha convertido la política de vivienda en una sucesión de intervenciones cada día más restrictivas, que lo único que consiguen es que cada vez" haya "menos oferta". "Son iniciativas que nacen del Departamento de Vivienda, parece, pero que no presenta el Gobierno de Navarra como proyectos de ley foral, sino que se presentan por los grupos que sustentan al Gobierno como proposiciones de ley foral", ha criticado, tras añadir que "el problema no es la falta de control, es la falta de vivienda".
Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha destacado que el objetivo es "evitar que gente sin escrúpulos se aproveche de la necesidad de la gente por tener un sitio donde vivir", porque "de esto va, de proteger a la gente con su derecho más básico". "Con esto no se queda ningún inquilino sin pagar, ni ningún propietario sin cobrar", ha añadido, tras destacar que "los propietarios van a seguir cobrando, simplemente vamos a poner un poquito de orden y se lo vamos a poner más difícil a todos aquellos piratas que lo único en lo que piensan es exprimir a sus inquilinos".