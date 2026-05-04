El Parlamento conmemora el XX aniversario de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad

Acto celebrado en el Parlamento foral. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha celebrado este lunes un acto institucional para conmemorar el XX aniversario de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y ratificado por el Estado español el 3 de diciembre de 2007.

Una Convención que, en palabras de Unai Hualde, presidente de la Cámara, "ha marcado las políticas públicas, pero sobre todo la forma de entender la discapacidad". "Se cumplen 20 años del tránsito a un modelo social con el enfoque de los derechos de las personas con discapacidad, reforzando la consideración de las mismas como sujetos titulares de derechos que los poderes públicos han de garantizar, de manera que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo y en igualdad de condiciones respecto al resto de personas", ha dicho.

El presidente ha recordado que, "con esa premisa de buscar y garantizar la igualdad", la pasada legislatura el Parlamento aprobó la Ley Foral de Atención a las personas con discapacidad en Navarra y garantía de sus derechos, "un hito para Navarra que pone en evidencia, por un lado, la importancia de esa Convención que hoy conmemoramos y, por otro lado, el trabajo de Cermin, de las entidades sociales que hay que recordar hoy también que este año conmemoran sus 25 años".

En ese sentido, y tras felicitar a Cermin por su labor "proponiendo, presionando, reclamando y colaborando con las instituciones de Navarra para mejorar los derechos, las condiciones de vida de las personas con discapacidad", Hualde ha advertido de que queda mucho trabajo por hacer para "eliminar o minimizar los obstáculos que todavía limitan el ejercicio de los derechos", y ha finalizado su intervención reivindicando "la dignidad y la autonomía de las personas, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad para todas las personas, la participación en la sociedad y en las instituciones y el cumplir lo que dicen las convenciones y, por supuesto, las leyes, nuestras leyes".

A continuación, Mari Luz Sanz, presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (Cermin), ha subrayado que la convención ha supuesto un "marco de referencia fundamental" que "ha permitido avanzar hacia una sociedad más justa, más inclusiva y más consciente de que la diversidad es un valor que nos enriquece como comunidad", y ha añadido que, además, ha sido una "conquista colectiva" de las personas con discapacidad, de sus familias, del movimiento asociativo y el acompañamiento de las instituciones y del conjunto de la sociedad.

Sanz ha remarcado que el día de hoy "no es solo un día de celebración, es también un día de reafirmación". "Reafirmamos nuestro compromiso con los principios de la convención, reafirmamos el papel de Cermin y reafirmamos, con más fuerza que nunca, un principio esencial: nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad", ha comentado.

La presidenta de Cermin ha finalizado poniendo el foco en la inclusión, afirmando que "no es un objetivo lejano, sino una tarea diaria". "Es una responsabilidad compartida que nos implica a todas y todos", ha expuesto.

Seguidamente, Cristina Solano (Adacen), Xabier Armendariz (ONCE), Maite Sevilla (Anasaps), Esther Iraizoz (ASDN) y Mikel Ciaurriz (Eunate) han dado lectura al Manifiesto del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, recordando que la Convención de 2006 supuso una "auténtica disrupción", al desplazar las visiones asistencialistas y situar a las personas con discapacidad como titulares de pleno derecho. "La discapacidad dejó de ser invisible para ocupar un lugar central en las políticas públicas y en la conciencia social", reza el manifiesto.

Así, desde Cermin destacan los avances fundamentales logrados gracias a este instrumento jurídico como las reformas legislativas estructurales para combatir la discriminación; la consolidación del principio "nada sobre las personas con discapacidad sin nosotras" en la gobernanza; hitos en accesibilidad universal (física, tecnológica, comunicativa y cognitiva); el impulso a la educación inclusiva y el empleo como bases de la autonomía; la apuesta por la desinstitucionalización y el derecho a vivir de forma independiente en la comunidad; y el cambio en la percepción social, barriendo prejuicios sobre la diversidad humana.

A pesar de los logros, el manifiesto advierte de que el cumplimiento pleno de la Convención sigue siendo un desafío. "Persisten barreras visibles e invisibles y desigualdades generadas por el estigma que impiden el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones", han señalado los portavoces.

A modo de colofón, desde el Cermi han reafirmado su determinación "de seguir trabajando para que los principios de la Convención se traduzcan en hechos de la vida cotidiana de todas las personas con discapacidad". "Porque una sociedad verdaderamente democrática solo lo es cuando garantiza la dignidad, la igualdad y la inclusión de todas las personas. La Convención sigue siendo una guía, una conquista colectiva y una promesa de futuro".