El Parlamento foral acuerda dar cuenta a Fiscalía de la incomparecencia de Entrecanales en la comisión de investigación

Archivo - El presidente y consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Navarra, previa audiencia de la Junta de Portavoces, donde solo Vox se ha opuesto, ha acordado por unanimidad y de conformidad con el artículo 72.5 del Reglamento, dar cuenta al Ministerio Fiscal de la incomparecencia del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, en la comisión de investigación sobre adjudicación de obra pública en la Comunidad foral.

Entrecanales ha sido citado en dos ocasiones a comparecer en dicha comisión, en concreto los días 20 de enero y 9 de febrero, y ninguno de los dos días acudió a la sede del Legislativo navarro. En ambas citaciones, Acciona ha enviado a dos representantes de la compañía, Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca, y al también directivo José Julio Figueroa, quienes dejaron constancia de su asistencia en el registro del Parlamento.

En este proceso, Acciona S.A. remitió además un escrito a la Cámara en el que trasladaba que el requerimiento de comparecencia dirigido a su presidente podría "no ajustarse al marco normativo regulador de las comisiones de investigación", al entender que podría afectar a derechos fundamentales y no guardar relación directa con el objeto material de la investigación.

Asimismo, la mercantil exponía que las alegaciones e informes jurídicos remitidos con anterioridad no habrían sido objeto de resolución expresa, circunstancia que, según indicaba, "habría generado una situación de indefensión".

En ese contexto, Acciona manifestaba haber mantenido una actitud de colaboración con los trabajos de la comisión, reflejada en la designación de representantes para comparecer y en la propuesta de comparecencias alternativas de responsables técnicos vinculados a las actuaciones investigadas.