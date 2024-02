El Parlamento foral rechaza que la Junta de Contratación Administrativa se posicione sobre la adjudicación de Belate

PAMPLONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción presentada por UPN que instaba al Gobierno foral a que, "a la vista de los votos particulares emitidos en relación con la adjudicación del contrato de obras de duplicación de los túneles de Belate, remita el expediente a la Junta de Contratación Administrativa para que esta emita informe acerca de la legalidad de dicha adjudicación y sobre el resto de cuestiones a las que hacen referencia los votos particulares".

UPN, PPN y Vox han respaldado la moción, un apoyo insuficiente ante el rechazo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigoz-Zurekin.

En la defensa de la iniciativa, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que esta moción era "una oportunidad para solventar cualquier duda y para dejar claras las cosas", destacando que la duplicación del túnel de Belate es un contrato de 62 millones de euros, "el contrato público más importante adjudicado en Navarra en los últimos diez años".

Esparza ha señalado que el presidente de la mesa de contratación, al emitir su puntuación, "ha provocado un cambio en la licitación". "Ha provocado que quien iba a ser adjudicatario, si se hubieran respetado las puntuaciones de los cuatro miembros anteriores -de la mesa-, no sea ahora mismo quien ha sido adjudicatario. La persona que hace todo esto es un cargo público del Gobierno, que en decisión política de este Gobierno ha mantenido a este cargo en el ejercicio de su labor más allá de la edad de jubilación de forma absolutamente excepcional", ha dicho. Tras ello, el portavoz de UPN ha defendido que "es lógico que por transparencia y por evitar dudas quede todo aclarado".

El parlamentario del PSN, Javier Lecumberri, ha afirmado que, "para ser un procedimiento oscuro y opaco, Javier Esparza tiene toda la información, hasta la más detallada", y ha argumentado que "está toda colgada en el Portal de Transparencia". Tras ello, ha reprochado al portavoz de UPN que "ha pasado de puntillas por la cuestión principal de la resolución de esta adjudicación, que es el informe final de la mesa de contratación firmado por lo ocho miembros de la mesa de contratación, incluidos los tres que hacen un voto particular, y el informe final del interventor delegado, que efectivamente dice que es favorable y además haciendo un reparo no suspensivo".

Lecumberri ha señalado que "la adjudicación se ha hecho de forma legal, clara y transparente" y ha afirmado que "lo que es irregular y está en contra de todo principio es lo que UPN está intentando que apruebe este Parlamento". "Dejen de embarrar la vida política navarra. Dejen de crear incendios para ver si con sus humos tapan sus conflictos internos", ha reclamado a los regionalistas.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que "lo que está pidiendo UPN en esta moción no es posible" y ha argumentado que a la Junta de Contratación "no le corresponde informar sobre expedientes concretos que están tramitándose en los órganos de contratación, sólo puede emitir informes sobre cuestiones de contratación pública de carácter general". "Estamos ante un imposible jurídico", ha señalado, para afirmar que "serán los tribunales de justicia los que determinen si hay o no irregularidades, no nos podemos sentir en este Parlamento jueces, porque no nos percomepte pedir un informe a la Junta de Contratación". En todo caso, ha considerado que "el tema no se va a acabar hoy seguramente".

Javier Esparza ha replicado a Araiz que podría ser "cómplice de prevaricación" si se demostrara que el procedimiento de adjudicación ha sido irregular.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha asegurado igualmente que "la Junta de Contratación no está en el momento de actuar" y ha indicado que "los hechos dicen" que ninguna de las 17 empresas participantes en la licitación ha impugnado la adjudicación, y "no estamos hablando precisamente de empresas pequeñas que no tengan recursos para entrar en este procedimiento". "Hay mesas de contratación en las que se producen votos discrepantes en muchas administraciones", ha añadido. Azcona ha afirmado que "lo fundamental es que el órgano que tenía que analizar todo esto va resolviendo por mayoría todas estas cuestiones".

El portavoz del PPN, Javier García, ha respaldado la moción "en aras de la transparencia" y ha indicado que "todo lo que hace referencia a los túneles de Belate está siendo un despropósito, con retrasos, falta de transparencia y una adjudicación llena de incógnitas en una obra capital para conectar la Comunidad foral y adecuarnos a la normativa europea". "Me sorprende que partidos que hablan de transparencia se posicionen en el turno en contra", ha añadido.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha señalado que "una de las cosas más básicas de cualquier concurso de adjudicación es que si un licitador ve cualquier indicio de que las puntuaciones no son correctas, de que tiene forma de rascar algo, recurre inmediatamente, y en el caso que nos ocupa no ha habido ningún recurso". "UPN está haciendo de un asunto administrativo y técnico una cuestión de primer orden político. Si tiene alguna duda seria y fundada de que ha habido alguna irregularidad, acuda a los tribunales, porque lo demás es ruido", ha planteado.

Por último, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha señalado que "crea alarma que de los ocho miembros -de la mesa de contratación-, tres vocales hayan emitido sus votos particulares realizados sobre el procedimiento y requisitos de legalidad" y ha considerado que "es penoso que además de cumplir tardíamente la Directiva Europea en materia de seguridad", se inicie el proyecto "generando dudas legales e incluso morales", por lo que ha exigido "el esclarecimiento del proceso de licitación y adjudicación de estas obras y, si fuera necesario, la creación de una comisión de investigación".