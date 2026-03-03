El Parlamento foral renueva su convenio de colaboración con la Universidad de Navarra para el año 2026

Unai Hualde y María Iraburu. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, y la rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburu, han firmado este martes la renovación del convenio de colaboración que, para la realización conjunta de diversas actividades durante 2026, mantienen ambas instituciones.

El convenio se inserta en el Acuerdo Marco de colaboración que, con el fin de canalizar la puesta en marcha de acciones susceptibles de contribuir al logro de sus respectivos fines, Parlamento y Universidad de Navarra suscribieron el 15 de mayo de 2001.

Entre las modalidades de cooperación contempladas en el citado concierto figuran, entre otros, la "realización de estudios, proyectos o programas de carácter jurídico, social o político", así como la "organización de cursos, conferencias y jornadas".

El convenio de 2026 da continuidad a las actividades propias del Aula de Derecho Parlamentario y la Facultad de Comunicación, entre las que destacan, entre otras, dos jornadas "de alto nivel académico", conferencias, visitas de estudiantes al Parlamento y la organización de diversos encuentros entre universitarios y aforados.

Dentro del Aula de Derecho Parlamentario, un programa concebido para "favorecer el conocimiento práctico de la vida parlamentaria" entre el alumnado, se proyecta la organización de dos jornadas "de alto nivel académico", una sobre una cuestión política de especial relevancia vinculada a la Justicia Constitucional, y otra sobre un asunto destacado en materia de Teoría Política y Constitucional. La primera previsiblemente en marzo y la segunda en torno a octubre.

Además, se celebrarán tres o cuatro conferencias sobre cuestiones jurídico-constitucionales y parlamentarias de máximo interés, al menos una con un ponente internacional.

De la misma manera y atendiendo a su condición de "actividad prioritaria para la formación de los estudiantes", se intentará seguir organizando alguna visita para los alumnos de grado y postgrado, a fin de que puedan conocer in situ la composición, organización, funciones y procedimientos de actuación propios del Parlamento.

Según se hace constar, "el actual clima de polarización lleva a pensar que es más necesario que nunca que los universitarios sean conscientes del valor de las instituciones y del papel del Legislativo".

En lo relativo a los encuentros entre estudiantes y parlamentarios, se apuesta por mantener el formato flexible de los últimos años (a puerta cerrada), un encuentro directo entre universitarios y representantes ciudadanos dirigido a facilitar una visión más completa de los aforados y su trabajo. En todo caso, el objetivo es favorecer el intercambio de ideas en torno a materias relacionadas con la función política y el papel de servidor público del parlamentario.

En lo que a la Facultad de Comunicación se refiere, se propone la celebración de una conferencia en las dependencias de la Cámara sobre un tema pendiente de concretar.

Y ya dentro de las actividades formativas del Grado de Periodismo, se organizará la asistencia de un grupo de alumnos a alguna sesión del Parlamento, con el fin de que la cubran desde el punto de vista informativo.

Tras la firma del convenio, que tiene un presupuesto máximo de 17.700 euros, Unai Hualde y María Iraburu han expresado su "satisfacción" por lo que significa "actualizar contenidos" y dar "continuidad a una relación provechosa que contribuye a la formación cívica de los estudiantes".

Coincidiendo con los 25 años del Convenio Parlamento-Universidad de Navarra, Iraburu ha hablado de una relación "provechosa, que ha permitido a miles de alumnos formarse y acceder a contenidos interesantes y de actualidad, en un contexto de proximidad que contribuye a que el recuerdo de las instituciones, en particular del Parlamento de Navarra, perdure en el recuerdo de los estudiantes".