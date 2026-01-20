El Parlamento insta al Gobierno foral a aprobar "urgentemente" un Plan de prevención frente a la peste porcina africana

Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Parlamento de Navarra - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes, con los votos a favor de UPN, EH Bildu, PPN, Contigo-Zurekin y el Grupo Mixto (Vox) y las abstenciones de PSN y Geroa Bai, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a "aprobar urgentemente" el Plan foral de prevención y preparación frente a la peste porcina africana, "alineado con las recomendaciones del Ministerio y con medidas preventivas y colaborativas entre comunidades autónomas limítrofes".

La resolución, presentada por UPN, incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Ejecutivo foral a "reforzar de forma inmediata las medidas de bioseguridad en las explotaciones porcinas, incluyendo protocolos de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de animales, piensos o materiales agroganaderos.

Así como "el refuerzo de las inspecciones, controles en explotaciones de riesgo, con formación específica para ganaderos, transportistas y personal contratado". Contigo-Zurekin se ha abstenido en este párrafo.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se conmina al Gobierno de Navarra a "poner en marcha un Programa foral de vigilancia en fauna silvestre que incluya un incremento de la monitorización del jabalí en zonas de riesgo, con análisis sanitarios en piezas abatidas o encontradas muertas y unido a un protocolo rápido de retirada y gestión de cadáveres de fauna por equipos especializados".

Este apartado y los siguientes han sido aprobados con los votos a favor de UPN, PPN y el Grupo Mixto y las abstenciones de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

De manera análoga, se compele al Ejecutivo foral a "establecer una estrategia de colaboración con el sector cinegético, claramente regulada, que incluya a los cazadores como herramienta colaboradora, nunca como responsables, con aumento de batidas extraordinarias para la reducción de la población de jabalí, con protocolos claros de actuación, comunicación de hallazgos y recogida de muestras".

Así como con "un sistema de compensación económica por jabalí abatido o por comunicación de cadáveres". Igualmente, se propone al Gobierno de Navarra "establecer un comité técnico foral permanente sobre la Peste Porcina Africana (PPA), incluyendo la representación del Gobierno de Navarra, el sector porcino profesional, el mundo veterinario, el sector cinegético, la UPNA y entidades locales".

Por último, se exhorta al Ejecutivo foral a "desarrollar una campaña pública de información y prevención dirigida a ganaderos, cazadores, transportistas, población rural y visitantes de áreas naturales".

En la exposición de motivos, UPN da cuenta de "la situación creada en Cataluña a raíz de la aparición de varios casos confirmados de Peste Porcina Africana en jabalíes" y, habida cuenta del "impacto económico, sanitario y estratégico que puede provocar el avance de la enfermedad", apremia a la Administración foral a actuar "con la misma anticipación, rigor y responsabilidad institucional" que otros territorios colindantes, como Aragón, con el que Navarra comparte "ecosistemas, corredores biológicos y movilidad de fauna".

En ese marco y "a sabiendas de que el sector porcino navarro constituye un eje económico clave de nuestra agricultura y ganadería", se demanda una "estrategia de colaboración estructurada con el sector cinegético", a fin de avanzar en la "prevención anticipada y la respuesta organizada".

A tal objeto y de cara a facilitar el papel "colaborador de entidades locales, asociaciones de cazadores o cuadrillas", sobre las que no se puede cargar la "gestión de una amenaza sanitaria de alcance europeo", se apremia a articular un "marco regulado con protocolos claros y compensaciones económicas proporcionadas".