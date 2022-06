El Parlamento de Navarra acoge una exposición sobre los 50 años del euskaltegi Arturo Campion-IKA

PAMPLONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra acoge desde este lunes y hasta el 20 de junio la exposición '50 urte, 50 irudi', una retrospectiva de la actividad del euskaltegi Arturo Campion-IKA desde su creación hasta la actualidad mediante paneles con fotos, carteles y recortes de prensa, organizada por Arturo Kanpion Fundazioa.

La muestra ha sido inaugurada este lunes por el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, y la directora de la Fundación Arturo Campion, Nekane Otamendi, en presencia de la consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, y parlamentarios forales.

Durante su intervención, Hualde ha afirmado que "enseñar nuestra propia lengua durante 50 años es trabajar por Navarra, es trabajar por enriquecer la sociedad plural y diversa de la que formamos parte". "50 años enseñando nuestra lengua, la lingua navarrorum, el euskera, fue una apuesta pionera, la del Arturo Campion-IKA, en la euskaldunización de personas adultas. Y ha continuado su labor sin parar de evolucionar en esta trayectoria de medio siglo", ha señalado Hualde, tras poner en valor el medio siglo del euskaltegi "mejorando con su labor los sistemas de enseñanza del euskera junto con otros muchos agentes y colectivos, cada uno desde su ámbito".

"Ha sido y es, sin duda, una referencia para la educación del euskera en nuestra comunidad", ha manifestado Hualde, tras felicitar a los trabajadores del euskaltegi y a las personas que han estudiado o se han acercado a él "de una u otra manera".

Por su parte, Nekane Otamendi ha afirmado que, si bien el Parlamento "hizo una declaración de reconocimiento de la actividad desarrollada durante largos años por los euskaltegis de iniciativa popular", eso "no es suficiente para continuar".

"Hace ya más de 6 años que pedimos oficialmente una fórmula de financiación más estable y justa que las subvenciones, que dependen del color político del Gobierno de turno. Un sistema de convenios, por ejemplo, pero no hemos avanzado ni un paso en ello", ha explicado.

Otamendi ha añadido que esta petición "no es nada nuevo" porque "ya se hace con otras organizaciones", y ha asegurado que este nuevo sistema de financiación les permitiría embarcarse en nuevos proyectos "con un mínimo de seguridad económica". "La nuestra no es una actividad puntual, es un trabajo permanente de más de 50 años para ofrecer a las personas que lo desean el derecho a aprender euskera, ya que la oferta pública no llega a satisfacer toda la demanda", ha reivindicado.

Tras subrayar que "la gente que ha trabajado toda su vida en condiciones pésimas en favor del euskera también merece una vejez digna", ha considerado que "debería hacerse un esfuerzo en ese sentido".

Nekane Otamendi ha hecho entrega del libro '50 urte, 50 irudi' al presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y a continuación Iván Carmona ha interpretado al violonchelo el Preludio número 1 de Bach.

LA MUESTRA

Según ha informado el Legislativo foral en nota de prensa, la exposición está compuesta por paneles con contienen fotos, carteles y recortes de prensa, así como de un audiovisual, que resumen la historia del euskaltegi Arturo Campion-IKA en su 50º aniversario. Permanecerá abierta al público en el Atrio de la sede de la Cámara hasta el 20 de junio, en horario de 10 a 20 horas, de lunes a viernes, excepto los jueves, y los sábados de 11:30 a 14.

El euskaltegi Arturo Campion de Pamplona inició su andadura el curso académico 1971-1972, siendo uno de los primeros euskaltegis, y a partir de junio de 1989, forma parte de la coordinadora IKA, siendo uno de los centros que crearon esa red de euskaltegis. El nombre IKA hace referencia al lema utilizado en la campaña realizada en septiembre de 1989: Euskaraz, Ikas eta Ari - Aprende y habla euskera-. Ikas eta ari, IKA.

Esta nueva exposición se enmarca en el programa Kultur Atrio, con el que desde febrero de 2016 el Parlamento abre sus puertas y brinda su apoyo a las más diversas expresiones artísticas, y divulgativas.

El lingüista y político Arturo Campión, figura que da nombre al euskaltegi, fue uno de los fundadores de Euskaltzaindia, que aprendió euskera siendo adulto y, por lo tanto, "un símbolo de la historia y del recorrido del euskaltegi".