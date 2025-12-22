El Parlamento de Navarra acoge una muestra sobre el Fondo Local de Cooperación al Desarrollo de las Entidades Locales - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha inaugurado este lunes la exposición 'Pequeños gestos, grandes cambios. Hasta el pueblo más pequeños puede cambiar el mundo', una muestra organizada por la Federación Navarra de Municipios y Concejos para divulgar el trabajo del Fondo Local de Cooperación al Desarrollo de las Entidades Locales de Navarra y los proyectos financiados durante el año 2025.

En su intervención, Unai Hualde ha expresado su "agradecimiento" a la Federación Navarra de Municipios y Concejos por "haber acercado al Parlamento la muestra que permite conocer esta iniciativa de unión de las entidades locales navarras, con la que año tras año aportan recursos de manera conjunta y que en sus 27 años de trayectoria ha canalizado más de 4,6 millones de euros para proyectos de cooperación internacional".

En este sentido, ha remarcado que durante el año 2025 el Fondo ha financiado 13 proyectos destinados a "mejorar las condiciones de vida en países desfavorecidos", y ha puesto en valor la "aportación conjunta de pequeñas cuantías que, sumadas, han logrado un gran impacto".

Ha reivindicado así el papel del mundo local y ha destacado el "compromiso solidario" de ayuntamientos y concejos, que han "contribuido de manera activa a la cooperación al desarrollo".

A este respecto, ha afirmado que "esto también es política, la buena política", y ha defendido "el papel de las instituciones más cercanas a la ciudadanía, que trabajan no solo por mejorar los servicios locales", sino también por "arrimar el hombro y poner su granito de arena" en la cooperación internacional.

Finalmente, tras agradecer a todos los ayuntamientos navarros que a lo largo de estos 27 años han contribuido en el Fondo Local de Cooperación al Desarrollo, ha reiterado el "compromiso" del Parlamento de Navarra con la cooperación y la educación para el desarrollo. Además, Hualde ha destacado que la Cámara destina una partida anual a este fin y ha animado a la ciudadanía a acercarse al Parlamento para conocer la exposición y el trabajo que se ha realizado en "la gestión eficaz de los recursos" y en el "apoyo a las comunidades de destino".

Seguidamente, el presidente de la FNMC, Xabier Alcuaz, ha destacado "el valor del Fondo como ejemplo de solidaridad construida desde lo local" y, en especial, como expresión de una "doble cooperación": la internacional, junto a las ONGD y entidades sociales que ejecutan los proyectos, y la que se da entre entidades locales navarras, "grandes y pequeñas, que suman esfuerzos en un proyecto común".

"El Fondo es un ejemplo muy claro de cuál es el espíritu de la FNMC: la unidad del municipalismo navarro para que ninguna entidad local queda atrás. Juntos y juntas somos más fuertes y llegamos más lejos", ha señalado.

Asimismo, ha remarcado que la exposición no se quedará en Pamplona, sino que viajará por Navarra "para reforzar la cercanía, la transparencia y la pedagogía pública sobre los proyectos que impulsa el Fondo". "Queremos que la ciudadanía conozca lo que se hace, cómo se hace y por qué merece la pena hacerlo", ha defendido.

Juan Jesús Echaide, coordinador del Fondo Local de Cooperación al Desarrollo de las Entidades Locales de Navarra hasta hace pocos meses, ha contado el proceso de creación de esta iniciativa, nacida en los años 90 para "canalizar la solidaridad de las entidades locales con las comunidades locales de países en vías de desarrollo".

La exposición, bilingüe (castellano y euskera) y compuesta por 16 paneles tipo rollup, permanecerá abierta al público en el Atrio de la sede de la Cámara hasta el 10 de enero, en horario de 9 a 20 horas, excepto los jueves, que permanecerá cerrada por el desarrollo de las sesiones plenarias. Los sábados, de 11.30 a 14 horas.

Como es habitual, esta nueva exposición se enmarca en el programa Kultur Atrio, con el que desde febrero de 2016 el Parlamento "abre sus puertas y brinda su apoyo a las más diversas expresiones artísticas y divulgativas".