El Parlamento de Navarra se adhiere al Día Mundial contra el Sida

Acto en el Atrio del Parlamento. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha celebrado este lunes junto a la asociación Sare y la Comisión Ciudadana AntiSida un acto institucional de adhesión al Día Mundial contra el Sida que este año, bajo el lema Comunidad, derechos y vida digna, reivindica la lucha dirigida a "terminar con el estigma asociado a la enfermedad, alinear los derechos sociales con los avances médico-científicos y, conforme a lo establecido por ONUSIDA, eliminar el VIH como amenaza de salud pública para 2030".

Así lo ha corroborado el presidente del Parlamento, Unai Hualde, quien ha subrayado la importancia de "seguir trabajando juntas" dando visibilidad al VIH y, sobre todo, incidir en la educación y en las campañas de prevención, ya que "uno de cada tres diagnósticos se da en menores de 35 años", según el último boletín de Salud Pública del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).

Hualde se ha remitido al acuerdo adoptado el día 24 de noviembre por la Mesa del Parlamento, en el que se considera que, tras 43 años de epidemia, "es necesario seguir trabajando en la prevención combinada", para añadir que "el diagnóstico precoz y el inicio temprano del tratamiento son las mejores herramientas para preservar la salud de las personas y prevenir la transmisión".

Tal y como recoge el acuerdo, el órgano de Gobierno de la Cámara "apuesta por seguir avanzando en la implementación de las medidas recogidas en el Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH" y, en ese sentido, el Parlamento de Navarra "se compromete a garantizar una atención socio-sanitaria a las personas con VIH, teniendo en cuenta sus singularidades, especialmente las de las mujeres y las personas mayores".

Tras destacar el compromiso de la Cámara para "seguir impulsando medidas para eliminar la discriminación hacia las personas que viven con VIH", Hualde ha concluido su intervención agradeciendo a Sare y a la Comisión Antisida su trabajo "para garantizar los derechos de las personas con VIH, su colaboración con las instituciones para un mejor servicio sanitario y por su labor de concienciación en la prevención del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual".

Seguidamente, Rebeca Almagro y Raquel Setuáin han dado lectura al manifiesto Comunidad, derechos y vida digna, un texto con el que han reclamado el cumplimiento del 95-95-95 (objetivo internacional fijado por ONUSIDA para poner fin a la epidemia de VIH como amenaza para la salud pública) en todas las comunidades autónomas sin brechas territoriales, generacionales o sociales, así como la eliminación del estigma en centros sanitarios, penitenciarios, educativos, laborales y mediáticos. Tal y como han señalado, "el éxito no puede medirse solo en carga viral suprimida, sino también en bienestar emocional, calidad de vida y posibilidad real de proyecto vital".

A ese respecto, han insistido en reforzar la prevención combinada -PrEP y PEP accesibles, cribados, autotest y campañas basadas en evidencia- y han puesto el foco en las necesidades urgentes de las personas que viven con VIH, como "el envejecimiento, la fragilidad, las comorbilidades y los obstáculos para acceder a vivienda, servicios sociales o empleo sin discriminación".

Tras destacar que la educación sexual integral es una herramienta "imprescindible" de prevención y un derecho humano fundamental, Uranga y Setuain han hecho un llamamiento a instituciones públicas, entidades sociales y administraciones autonómicas para que "refuercen recursos, coordinen equipos asistenciales y adopten políticas valientes que sitúen a las personas en el centro".

Para finalizar, el manifiesto leído por los representantes de la Comisión Antisida ha recordado a todas las personas fallecidas en la epidemia y a quienes han impulsado el movimiento comunitario. "Por ellas y por todas las personas que viven con VIH", han afirmado, "exigimos un futuro en el que convivir con VIH signifique poder vivir plenamente".

A continuación, Lorea Gurutxarri, representante de la asociación Sare, ha llamado a consolidar los avances sanitarios y sociales logrados en las últimas décadas y ha solicitado que "el empadronamiento no condicione el acceso a recursos esenciales", insistiendo en la necesidad de una atención sanitaria y social universal, "sin barreras administrativas, institucionales o actitudinales".

La asociación Sare ha aprovechado la ocasión para instar a los grupos parlamentarios a impulsar una modificación del Real Decreto 1851/2009, de modo que se establezca la jubilación anticipada de personas con VIH que presentan envejecimiento prematuro. Con esta modificación, ha señalado, "Navarra tiene la oportunidad de volver a situarse a la vanguardia en la defensa de derechos".

Además, la representante de Sare ha recordado que los progresos científicos han transformado el VIH en una condición crónica controlable y ha insistido en la importancia de que la sociedad asuma como conocimiento básico que "indetectable es intransmisible".

En ese sentido, tras alertar de la persistencia del estigma en el ámbito sanitario, ha propuesto "reforzar la formación continua en VIH y fortalecer los marcos institucionales y los protocolos de confidencialidad", realizar campañas de sensibilización y que las comunidades afectadas participen activamente en el diseño de políticas y materiales.