El Parlamento de Navarra aprueba que se introduzca la deducción en prestaciones por maternidad a partir de 2019

Publicado 17/10/2018 17:40:44 CET

La Cámara tendrá que ratificar la ley en una próxima votación en pleno y ha rechazado enmiendas para devolver retenciones de IRPF

PAMPLONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Hacienda y Política Financiera del Parlamento de Navarra ha aprobado este miércoles la propuesta del Gobierno foral para realizar deducciones en las prestaciones por maternidad y paternidad, una propuesta que se integra en una ley más amplia de modificación de diversos impuestos. El texto tendrá que ser ratificado en una próxima votación en el pleno del Parlamento de Navarra.

Con las nuevas medidas, que entrarían en vigor el 1 de enero de 2019, el Gobierno explicó que una persona con unos ingresos de 30.000 euros al año y con una prestación por maternidad de 10.000 euros "disfrutará de una deducción en su cuota diferencial de 2.500 euros, un 25 por ciento de la prestación, cuando realice la declaración de la renta".

El porcentaje de deducción, continuó, "se reduce progresivamente cuanto mayores son los ingresos, y sería de un 20 por ciento con ingresos de 45.000 euros; del 15 por ciento para ingresos de 60.000 euros; del 10 por ciento para ingresos de 75.000 euros y del 5 por ciento para ingresos de 90.000 euros; desaparecen a partir de ingresos de 105.000 euros".

En el debate de este miércoles, no han prosperado enmiendas presentadas por la oposición. En concreto, UPN, PSN y PPN habían presentado enmiendas para que se suprimiera la deducción y se introdujera la exención. En otra enmienda, UPN proponía que se habilitara un procedimiento para que los contribuyentes reclamasen la devolución desde 2013 de las retenciones de IRPF en las prestaciones por maternidad y el Gobierno abonara estas cantidades en el plazo de seis meses. Ninguna de las enmiendas ha prosperado, ya que el cuatripartito ha votado en contra.

El portavoz de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha señalado que "con mil millones más en los Presupuestos que en 2013 este Gobierno dice que es incapaz de disponer de dinero suficiente para esta devolución para las prestaciones por maternidad, que es de justicia". "No se dispone ni se quiere disponer de este dinero para reintegrárselos a estas personas, y con argumentos inconsistentes", ha criticado.

Según ha continuado, el Ejecutivo foral "utiliza la plena potestad tributaria de Navarra en contra de estas ciudadanas, que van a ser las peores tratadas de España". "La exención fue suprimida al mismo tiempo en España y en los territorios con autonomía fiscal, Navarra y CAV", ha dicho, para preguntarse "¿quién la quitó en el País Vasco? El PNV, EH Bildu...". "Si desde 2015 gobierna el cuatripartito aquí, ¿por qué no la ha recuperado?", ha señalado el regionalista.

Ha explicado que la enmienda que había presentado UPN buscaba la recuperación de la exención y "no una deducción cicatera" para que "las ciudadanas de Navarra tengan las mismas condiciones que las mujeres del resto del país", así como "arbitrar un procedimiento para que la exención no disfrutada se lleve a cabo".

La socialista Ainhoa Unzu ha manifestado que con su enmienda plantean "ser coherentes con un nuevo escenario tras la sentencia del Tribunal Supremo, que fija que las prestaciones por maternidad están exentas del IRPF". "Pedimos hacer interpretación extensiva de la sentencia, como creo que van a hacer en el País Vasco, que tiene el mismo problema", ha dicho.

Ha criticado que no hay "ninguna argumentación" para no devolver la exención y ha criticado que en el debate de la modificación de la ley en 2012 "nadie se rasgó las vestiduras". "Menos buscar culpables y sí soluciones", ha afirmado.

Unzu ha censurado que "no han tenido ninguna voluntad de modificar la IRPF" y "Barkos ha dicho que no quiere oír hablar de reconocer la exención de las prestaciones por maternidad". "Quieren hacer pasar a las madres navarras por un vía crucis judicial", ha dicho la socialista al cuatripartito, al que ha pedido que "no lo hagan, modifiquen la norma y accedan a la devolución que les corresponde, como ha accedido el Gobierno de España y como parece que en el País Vasco se va a hacer".

Desde el PPN, Ana Beltrán ha señalado al cuatripartito que "dicen que son el Gobierno de lo social y no lo son". "Han estado muy cómodos tres años gobernando porque han tenido dinero para sus intereses políticos que nada han tenido que ver con lo social", ha expuesto, para pedir que "jamás se vuelvan a llamar el Gobierno de lo social".

Ha dicho la portavoz del PPN que no entiende que desde el Gobierno "miren para otro lado" ante las madres de Navarra. "Cuando tienen en interés en aprobar algo, ustedes corren lo que quieren", ha señalado, para exponer que "se puede articular un protocolo para devolver lo retenido".

Beltrán ha criticado a Podemos e IU que "piden para Euskadi lo que no quieren para Navarra". "Hay dinero para hacerlo y no quieren", ha censurado.

El portavoz de Geroa Bai, Jokin Castiella ha señalado a los partidos en la oposición que "tienen un cacho pecado que no se lo creen" con este tema. "Les fastidia que esta medida va a volver de una manera más efectiva y más justa", ha dicho.

Tras señalar a UPN, PSN y PPN que "son los únicos responsables de lo que hicieron", Castiella ha indicado que "se encargaron de que no existiera ese derecho" y ha defendido que Ayerdi dijo en el año 2012 que votaría en contra.

Además, ha defendido que "la sentencia se refiere a la ley estatal". "No hay ningún punto en el que el Tribunal Supremo se posicione en el caso navarro", ha dicho, para decir a la oposición que "pretenden engañar por aquellos derechos que cercenaron y quieren hacer ver que los malos de la película seamos otros".

El portavoz de EH Bildu, Maiorga Remirez, ha señalado que "cuando se utiliza como arma arrojadiza un tema sensible no nos gusta" y "estamos viendo demasiadas contradicciones, oportunismos y demagogias". Ha criticado las enmiendas de los grupos de la oposición socialmente más avanzada la propuesta del gobierno.

Ha expuesto que la sentencia del TS "no afecta a Navarra" y ha manifestado que UPN, PSN y PPN "en Navarra se preocuparon muy mucho de que el texto no fuera inequívoco". "Es irresponsable afirmar con rotundidad que yendo al juzgado van a ganar este pleito", ha criticado.

Ramirez ha indicado además "EH Bildu no quitó ninguna exención" en la CAV. "Revertir los recortes lleva su tiempo, un esfuerzo", ha comentado, para indicar que "a este Gobierno le está tocando arreglar todos los desaguisados de los gobiernos anteriores de UPN y PSN".

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha criticado "la hipocresía de los representantes políticos que hoy piden lo que en su día eliminaron" y a los que "parece que la foralidad no les importa". "UPN, PSN y PPN reconocen que la eliminaron y hoy la reclaman", ha censurado.

Tras exponer que no se le reclame a ella lo que haga Podemos porque "no representamos a Podemos", Pérez ha indicado que las enmiendas de UPN, PSN y PPN son "demagógicas e hipócritas" y ha defendido la propuesta de Gobierno de deducción en función de la renta".

No obstante, ha señalado que "incluso" esta propuesta "nos parece cuestionable porque gracias a la deuda que nos dejó UPN hemos pagado 2.000 millones de euros esta legislatura; no hay dinero gracias a ustedes".

Finalmente, José Miguel Nuin, de I-E, ha manifestado que con la aprobación de esta ley "las madres y los padres de Navarra tienen que saber que el recorte del beneficio fiscal que eliminaron UPN, PSN y PPN va a ser rectificado".

Ha señalado, además, que será rectificado "de manera más justa" al hacerlo en función de la renta. "Defendemos la voluntad política de revertir lo que ustedes recortaron y hacerlo de manera más justa", ha trasladado a los grupos de la oposición.

Ha criticado Nuin que la voluntad política de UPN, PSN y PPN "fue quitar" ese beneficio fiscal y "eso está clarísimo lo que quisieron hacer".