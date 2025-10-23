El Parlamento de Navarra autoriza a Sodena la concesión de dos millones de euros a Dynamobel

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de todos los grupos, excepto el PPN y la parlamentaria no adscrita (Maite Nosti), que se han abstenido, el proyecto de ley foral por el que se autoriza a Sodena la concesión de un aval de dos millones de euros a Dynamobel, S.A., sujeto a la condición de que el resto de los socios aporten un millón de euros adicionales en forma de préstamo participativo.

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha afirmado que Dynamobel es una empresa familiar cuya actividad principal se centra en el diseño, producción y comercialización de productos asociados a la oficina y los espacios públicos.

"Entre otros hitos, fue líder en sillería de oficina en los años 80 del pasado siglo, por ejemplo, y en mobiliario de oficinas al comienzo de los años 2000. Y en 2020 ha sido la primera compañía local en fabricar una gama completa de cabinas y salas independientes para fomentar la privacidad en las oficinas abiertas", ha explicado.

Según ha relatado, el comienzo de la vinculación de Sodena con Dynamobel se remonta al año 2011, cuando se concedió el primer préstamo. Por otro lado, "como consecuencia de un ataque el 5 de junio de 2023 que paralizó la actividad de la empresa durante cuatro meses, la situación de Dynamobel se complicó". "Para encauzarla, su consejo de administración planteó en 2024 la necesidad de un apoyo adicional a la empresa y solicitó a sus socios la aportación de 6 millones de euros a conceder en dos fases", ha añadido Irujo.

En el escenario actual, la empresa "se encuentra en situación de equilibrio patrimonial", y Sodena exige a los socios privados "que suscriban una ampliación de capital adicional por importe de un millón de euros, lo que constituye una garantía adicional". Irujo ha hecho referencia a unos informes que recogen que "en términos generales, Dynamobel está cumpliendo las proyecciones para 2025" y que "se encuentra en línea con las proyecciones de ventas, revisadas en su momento, con una leve mejora en términos de margen bruto".

Ha apuntado el consejero que "sigue pareciendo razonable el cumplimiento del plan de negocio propuesto" y que "se trata de la última operación de apoyo de estas características o similares que será aprobada por Sodena".

En nombre de UPN, Javier Esparza ha apoyado la concesión del aval "por dar continuidad a un apoyo que desde diferentes gobiernos se ha dado a este proyecto empresarial; por el impacto que, desde el punto de vista del empleo, tiene en la zona"; por esa "leve mejora" y el cumplimiento de las previsiones de la empresa; y por "el compromiso compartido" de la familia, que aportará un millón de euros. "Y que se trate de la última operación de estas características, también nos ayuda a tomar esta posición", ha subrayado.

Javier Lecumberri, del PSN, ha destacado que la familia "está realizando un esfuerzo", como "ya hizo en 2024". "Lo vuelve a hacer ahora con la aportación de un millón", ha dicho, tras remarcar también "el esfuerzo que está haciendo la propia plantilla, que está demostrando que es capaz de adaptarse" a "las necesidades" de una empresa familiar "con un gran impacto" en el entorno socioeconómico. "Por todo ello, y sumado a esos informes y al cumplimiento de ese plan de viabilidad y de negocio, creemos que merece la pena el esfuerzo", ha apuntado.

Desde EH Bildu, Oihan Mendo ha apoyado la propuesta, en una postura "coherente con el voto a favor que ya dimos a este aval en mayo del 2024, porque creemos que las razones que dimos en aquel momento persisten". Entre otras cuestiones, ha subrayado que en aquella ocasión "existían unas circunstancias sobrevenidas que la empresa no podía haber previsto y que afectaron a sus previsiones". Además, con aquel aval se buscaba "apoyar a la plantilla" y "evitar la destrucción de empleo". "A estos motivos, que siguen vigentes, se suma ahora una mejor evolución de la propia empresa, tal y como certifican los informes que ha desgranado el consejero, y que nos permiten ser moderadamente optimistas", ha subrayado.

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha señalado que "casi 200 familias" es "lo que nos empuja a aprobar la operación, tal y como lo hicimos en el caso de Sunsundegui". "Y lo habríamos hecho en el de BSH si hubiéramos tenido la más mínima oportunidad de incidir en la triste y lamentable decisión de la empresa. Porque detrás de cada proyecto empresarial están los trabajadores y trabajadoras. Y tras ellos, sus familias", ha manifestado. Según ha añadido, el informe sobre la situación de la empresa "es contundente en cuanto a su devenir positivo".

Por parte del PPN, Javier García ha justificado su abstención argumentando una postura de "coherencia con lo que ya hemos hecho en reiteradas ocasiones en cuestiones de ámbito similar". Una abstención con la que se busca "apoyar la actividad económica, la generación de empleo y el mantener el tejido industrial en la Comunidad foral de Navarra". También ha valorado que "la operación cuenta con un informe técnico que avala los diferentes planes de negocio de la empresa" en un marco en el que se contempla, además de la inversión de Sodena, otra de la empresa propietaria, "lo cual da cierta seguridad".

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha apoyado el aval "por las 180 personas que trabajan en Dynamobel, por sus familias y por la defensa de todos y cada uno de los puestos de trabajo en esta comunidad".

Por parte del Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha afirmado que "a diferencia de Sunsundegui", donde "se han perdido muchos millones", en este caso "parece que esta empresa, según el informe, sí asume" ese "riesgo" y "ese compromiso económico". "Y es obvio y es lógico que se le ayude con ese aval", ha manifestado, si bien ha advertido de que "no nos fiamos de ustedes para nada". "Ustedes mienten y engañan continuamente, hasta durmiendo seguramente. Pero aún así entendemos que hay que darle apoyo a esta empresa", ha dicho.