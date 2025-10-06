El Parlamento de Navarra celebra los días 13 y el 14 de noviembre el Debate sobre el Estado de la Comunidad foral

Archivo - Imagen de archivo del Salón de Plenos del Parlamento de Navarra. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra celebrará entre los días 13 y 14 de noviembre el Debate de política general sobre el Estado de la Comunidad foral.

Según las normas aprobadas este lunes por la Mesa y Junta de Portavoces, el debate se abrirá el jueves día 13 a las 9.30 horas con la exposición de la presidenta del Gobierno, a cuya conclusión la sesión se suspenderá media hora.

Tras la reanudación, intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 30 minutos y en orden de mayor a menor. Finalizadas las intervenciones, la presidenta del Gobierno contestará a las mismas de manera conjunta. Seguidamente se abrirá un turno de réplica por un tiempo máximo de 10 minutos, que concluirá con una nueva intervención de María Chivite.

Terminado el debate, se abrirá un plazo de 15 minutos para la presentación ante la Mesa de propuestas de resolución, hasta cinco por parte de los grupos parlamentarios.

El Debate sobre el Estado de la Comunidad continuará el viernes día 14, a partir de las 9.30 horas, con el debate de las propuestas admitidas por la Mesa. El orden del debate de las propuestas de resolución será idéntico al de las intervenciones, es decir, de mayor a menor.

Cada formación parlamentaria defenderá sus propuestas de forma conjunta, durante un plazo máximo de 10 minutos. Luego se abrirá un turno de intervenciones a favor o en contra y otro de réplica (ambos de 5 minutos), en el que los grupos guardarán el mismo orden que en el debate. Una vez terminado, las propuestas de resolución de cada grupo se votarán separadamente.

El artículo 226.1 del Reglamento del Parlamento de Navarra establece que al inicio de cada primer período de sesiones del año legislativo, con excepción de aquellos en los que se haya realizado el debate de investidura del presidente del Gobierno o se celebren elecciones en Navarra, el pleno se reunirá de forma extraordinaria para realizar un debate de política general sobre el estado de la Comunidad.

El precepto añade que antes de la convocatoria del debate, dentro de los primeros 15 días hábiles de septiembre, el Gobierno de Navarra podrá remitir al Parlamento una comunicación al respecto.

La comunicación remitida señala que la presidenta del Ejecutivo dedicará su exposición inicial a repasar la acción del Gobierno durante el segundo ejercicio de una legislatura marcada por la "solvencia económica, las cifras récord de empleo y los avances públicos en ámbitos tan señalados como Educación, donde Navarra constituye un ejemplo de éxito". Entre los retos "complejos" a los que, según se precisa, urge dar respuesta, se apunta a "vivienda, sanidad pública, migración y convivencia".

Todo ello sin olvidar la necesidad de "reivindicar el papel de las instituciones democráticas" para, más allá de la "polarización" y del contexto "bélico" mundial, alcanzar "espacios de encuentro y conectar con las necesidades de la ciudadanía", siempre desde el "compromiso con la legalidad, la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas".