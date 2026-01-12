El Parlamento de Navarra se concentra en "repulsa" ante el asesinato por violencia de género cometido en Las Palmas

Concentración del Parlamento de Navarra en contra del asesinato por violencia de género cometido en Las Palmas - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Parlamentarios forales se han concentrado este lunes, a las 12 horas, a las puertas del Parlamento de Navarra en señal de "repulsa" por el último asesinato por violencia machista cometido en la provincia de Las Palmas, el segundo de 2026.

Según han informado desde el Legislativo en una nota, se trata de una mujer de 43 años que fue asesinada presuntamente por su pareja el pasado 5 de enero.

El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 2 en 2026 y a 1.343 desde 2003. El número de personas menores huérfanas por violencia de género contra su madre asciende a 2 en 2026 y a 506 desde 2013.