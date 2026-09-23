El Parlamento de Navarra da inicio este jueves al último Debate sobre el Estado de la Comunidad de esta legislatura

Archivo - Salón de Plenos del Parlamento de Navarra. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra celebra este jueves y el viernes el último Debate sobre el Estado de la Comunidad foral correspondiente a la XI Legislatura.

El debate se abrirá este jueves a las 9.30 horas con la exposición de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite.

El portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha avanzado este miércoles que la presidenta hablará en el debate sobre "los valores que orientan la acción en conjunto del Gobierno foral, una acción que sin duda refleja la manera que este Ejecutivo tiene de entender Navarra".

Remírez ha indicado que esta manera de entender Navarra se resume en "cinco grandes principios", que son "el progreso compartido, una economía al servicio de las personas, la defensa de lo público, el autogobierno útil, y la pluralidad y la diversidad de Navarra, porque en este territorio la convivencia es también una de nuestras mayores fortalezas".

Tras la intervención de la presidenta, la sesión se suspenderá media hora. En la reanudación, intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 30 minutos y en orden de mayor a menor. Finalizadas las intervenciones, la presidenta del Gobierno contestará de manera conjunta. Seguidamente se abrirá un turno de réplica por un tiempo máximo de 10 minutos, que concluirá con una nueva intervención de Chivite.

Paralelamente, se abrirá un plazo para la presentación ante la Mesa del Parlamento de propuestas de resolución, hasta cinco por parte de los grupos, que concluirá el mismo jueves a las 15 horas.

El Debate sobre el Estado de la Comunidad continuará el viernes, a partir de las 9.30 horas, con el debate de las propuestas admitidas por la Mesa. El orden del debate de las propuestas de resolución será idéntico al de las intervenciones, es decir, de mayor a menor.

Cada formación parlamentaria defenderá sus propuestas de forma conjunta, durante un plazo máximo de 10 minutos. Posteriormente se abrirá un turno de intervenciones a favor o en contra y otro de réplica (ambos de cinco minutos).

Terminado el debate, las propuestas de resolución de cada grupo se someterán a votación, separadamente. La parlamentaria no adscrita tiene derecho a explicación del voto (cinco minutos por votación).

El artículo 226.1 del Reglamento del Parlamento de Navarra establece que al inicio de cada primer período de sesiones del año legislativo, con excepción de aquellos en los que se haya realizado el debate de investidura de la Presidencia del Gobierno o se celebren elecciones en Navarra, el pleno se reunirá de forma extraordinaria para realizar un debate de política general sobre el estado de la Comunidad.

El precepto añade que antes de la convocatoria del debate, dentro de los primeros 15 días hábiles de septiembre, el Gobierno de Navarra podrá remitir al Parlamento una comunicación al respecto.

La comunicación remitida señala que la presidenta del Ejecutivo dedicará su exposición inicial a repasar la acción del Gobierno durante el tercer ejercicio de una legislatura marcada por la "solvencia de la economía, las buenas cifras de empleo y afiliación a la Seguridad Social y el liderazgo" en ámbitos como los de la "Educación, la industria, la innovación o el talento". Entre los retos "complejos" a los que, según se precisa, urge dar respuesta, se apunta a "la inflación, la vivienda, la sanidad pública, la migración y la convivencia". Todo ello desde la "estabilidad institucional" y óptica "progresista" de un Gobierno "inclusivo y comprometido con lo público", que quiere mantener a Navarra como la "Comunidad de mayor calidad de vida".