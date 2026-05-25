El Parlamento de Navarra evita pedir al Athletic que retire de su camiseta el mapa de 'Euskal Herria'

Archivo - Pleno del Parlamento de Navarra. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes dos declaraciones, una presentada por UPN y otra por Vox, en las que se pedía que la Cámara solicitara al Athletic Club de Bilbao que retire de su camiseta el escudo de 'Euskal Herria' que incluye a Navarra y una ikurriña.

UPN ha contado para su declaración con el apoyo de PPN y Vox, mientras que EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra y el PSN se ha abstenido. En el caso del texto de Vox, lo han respaldado UPN y PPN, y el resto han votado en contra.

UPN pedía en su declaración que el Parlamento de Navarra reafirmara "el carácter propio, singular y diferenciado de la Comunidad foral de Navarra, amparado por la Constitución Española y la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), así como por su identidad institucional, política y jurídica plenamente reconocida". Además, consideraba "improcedente la inclusión, en la nueva equipación oficial del Athletic Club para la temporada 2026/2027, de elementos gráficos que representan un supuesto mapa de 'Euskal Herria' integrando a Navarra junto a la ikurriña, al entender que proyectan una visión política e identitaria controvertida que no representa la realidad institucional de la Comunidad foral de Navarra".

Por su parte, Vox pedía que el Parlamento de Navarra condenara "firmemente la inclusión de Navarra en el mapa de Euskal Herria que aparece en la nueva equipación del Athletic Club de Bilbao, por suponer una reivindicación política inaceptable que distorsiona la realidad territorial, histórica e identitaria de nuestra comunidad y que carece de cualquier legitimidad democrática o institucional".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha asegurado en declaraciones a los medios que su formación "respeta a todo aquel que se sienta de otra manera, pero del mismo modo queremos que se nos respete, queremos que se respete a los que creemos que vivimos en una Navarra que tiene una historia propia, una bandera propia, un himno propio, y que no necesita a nadie más". "Generar confrontación con un tema como este es innecesario, gratuito y una manifiesta falta de respeto a una mayoría social de Navarra que no se siente representada por esa imagen", ha asegurado.

Así, ha explicado que la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha remitido cartas al presidente del Athletic, al presidente de la Real Federación Española de Fútbol y al presidente de la Liga, y además han presentado la declaración institucional en el Parlamento foral, que "desgraciadamente no ha contado con el apoyo del PSN".

Javier Esparza ha considerado "evidente" que la imagen de la camiseta del Athletic "lanza un mensaje político claro, un territorio, que ellos consideran una nación y una bandera". "Navarra ya es por sí misma, no nos hace falta nadie. Esperamos que se rectifique y vamos a hacer todo lo que este en nuestra mano para intentarlo", ha señalado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido a la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, y a Vox que "no se empeñen en hacerle la campaña de marketing al Athletic de Bilbao" y ha afirmado que "en Geroa Bai somos más de ponernos la camiseta de Osasuna, el único equipo de primera con nombre en euskera, un euskera que se habla en Navarra y en el conjunto de Euskal Herria". Tras ello, ha criticado que UPN "se empeña en imponer cómo se tiene que sentir uno navarro".

El portavoz del PPN, Javier García, ha considerado que la camiseta del Athletic es una "falta de respeto al incluir dentro de ese mapa que no existe a la Comunidad foral de Navarra". "Este gesto representa un desprecio a la realidad institucional de la Comunidad foral de Navarra. Quienes dicen ser navarros han votado en contra de una declaración institucional en defensa de nuestra identidad. A los socialistas que dicen defender Navarra parece que se les ha olvidado ser navarros. Parece que los socios tiran y no quieren incomodarles", ha apuntado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha indicado que la equipación del Athletic es "un menosprecio a la identidad foral de Navarra" y ha explicado que Vox ya remitió escritos al Consejo Superior de Deportes, a la Liga y a la Real Federación Española de Fútbol "para que actúen y exijan al Athletic la retirada de ese elemento de todas sus equipaciones, productos oficiales y comunicaciones". "Vox ya está estudiando todas las acciones legales que consideremos pertinentes para defender la integridad territorial y simbólica de Navarra. No vamos a consentir que se normalice esta apropiación", ha señalado.