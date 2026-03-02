El Parlamento de Navarra invita a la ciudadanía a sumarse a los actos organizados por el Día de la Mujer

PAMPLONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad un acuerdo por el que la Cámara invita a la ciudadanía a sumarse a los actos organizados con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, presentado por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

El contenido de dicho acuerdo había sido rechazado previamente por la Junta de Portavoces como declaración institucional, con el voto en contra de Vox, lo que ha impedido su aprobación, ya que este tipo de declaraciones requieren de unanimidad. Así, el acuerdo ha sido aprobado posteriormente en la Mesa, en la que Vox no tiene presencia.

En concreto, el acuerdo aprobado recoge que la Mesa del Parlamento "se compromete a impulsar acciones de sensibilización y comunicación que pongan en valor los logros históricos del feminismo y su impacto en la vida cotidiana, contribuyendo a una ciudadanía informada y crítica frente a los discursos antifeministas".

Además, incluye que la Cámara reconoce "la educación en igualdad y en derechos humanos como herramienta clave para prevenir desigualdades y violencias, especialmente entre la población más joven, poniendo siempre en valor la teoría e historia feminista". También reconoce y apoya "el trabajo del movimiento feminista y asociativo, valorando su aportación histórica y actual a la cohesión social, la justicia y la democracia". Se acuerda iluminar la fachada del Parlamento el próximo 8 de marzo de color morado.

El portavoz de UPN en el Parlamento foral, Javier Esparza, ha señalado que "desde que ha llegado Vox a la política navarra no salen estas declaraciones" y ha opinado que es "inexplicable". Según ha dicho, "hay una unanimidad casi absoluta en que hay que trabajar, hay que seguir trabajando, hay que seguir dando pasos en la igualdad entre hombres y mujeres". "Tenemos un partido como Vox que no lo defiende, que defiende lo contrario, ellos sabrán", ha dicho, para indicar que "tengo la sensación de que ellos creen que de esa manera ganan votos, a mí lo que me parece es que perdemos libertad, es una pena".

La socialista Ainhoa Unzu ha defendido que el 8M es "una llamada a la unión, es una llamada al empoderamiento de las mujeres para seguir avanzando en la lucha real y en la lucha efectiva por la igualdad, también por la lucha contra la violencia sexual y de género". Ha criticado que Vox, que "fue absolutamente incapaz de condenar hace una semana el asesinato machista de una mujer en Sarriguren", "hoy es incapaz de sumarse a una declaración institucional reivindicando algo tan básico y tan elemental como el tema de la igualdad". "Que Vox vote en contra es un verdadero drama social, es un síntoma muy preocupante de regresión democrática", ha añadido.

El portavoz de EH Bildu, Mikel Zabaleta, ha expuesto que "si no se aprueban estas declaraciones es por la presencia de la ultraderecha, que es la nota discordante, preocupante y la que marca la diferencia". "Lo importante es este problema estructural y de fondo al que, por desgracia, se está viendo un retroceso también en este propio Parlamento por la presencia de la ultraderecha", ha comentado.

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha manifestado que han apoyado la declaración y ha reafirmado su compromiso con "la igualdad real y efectiva de mujeres". Ha hecho un llamamiento a la participación en los actos que se van a celebrar con motivo del 8M en diferentes localidades navarras. "En un momento como el actual en el que vemos cómo se ponen en duda algunos derechos y libertades fundamentales que creíamos totalmente consolidados, se hace más necesario que nunca seguir reivindicando los logros, las políticas en materia de igualdad y también la necesidad de reivindicar unas políticas públicas de igualdad para afrontar las necesidades de igualdad que tenemos en la sociedad actual", ha expuesto.

El portavoz del PPN, Javier García, se ha mostrado a favor del texto y ha lamentado que "no podamos consensuar aquí una declaración institucional" en favor del 8M. "Hay que reconocer que las políticas de igualdad son un fracaso en la Comunidad foral y a nivel nacional, y lo son porque cada día, desgraciadamente, aumentan las víctimas mortales", ha dicho, para abogar por "hacer una profunda reflexión de lo que se está haciendo por parte del Partido Socialista, lo que hay no funciona".

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha animado a la ciudadanía a participar de los actos del 8M en Navarra y ha señalado que es "de lo más adecuada" la campaña de este año que "quiere que nos cuestionemos las dinámicas sexistas que tan profundamente tenemos arraigadas en nuestro día a día, comportamientos cotidianos que sostienen la desigualdad, que no entienden la corresponsabilidad y, sobre todo, por aquellos que siguen manteniendo que si las mujeres tienen menor presencia es por su falta de interés, en lugar de admitir que todavía existen y persisten barreras estructurales para la mitad de la población".

Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, ha indicado que han rechazado la declaración porque "la igualdad de derechos entre mujeres y hombres está recogida en nuestro ordenamiento jurídico y más en nuestra Constitución" y porque "el texto no apunta a soluciones concretas para resolver los problemas que sí sufren las mujeres hoy en día que es el aumento de la delincuencia y de la criminalidad, los delitos sexuales o la importación de culturas que discriminan a la mujer, como caso de quienes les obligan a llevar burka o niqab". "Iluminar la fachada del Parlamento de morado no protege a una mujer de que la violen", ha dicho.