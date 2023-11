El Parlamento de Navarra rechaza una moción del PPN en contra de la amnistía y por la "igualdad"

García (PPN) ha acusado a Sánchez de "tirano" y Alzórriz (PSN) le ha pedido que reconozca "el resultado electoral"

PAMPLONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción del PPN para rechazar "cualquier tipo de indulto general" y la aprobación de "una amnistía a través de cualquier disposición legal, contraviniendo así nuestro sistema constitucionalista".

La iniciativa, que no ha salido adelante al contar sólo con el apoyo de UPN, PPN y Vox mientras que el resto de formaciones -PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin- han votado en contra, expresaba el compromiso de la Cámara foral "con la igualdad de todos los españoles ante la ley, con la defensa del constitucionalismo y del resto del ordenamiento jurídico vigente, como garantes del Estado social y democrático de derecho y de los valores superiores que representa".

Igualmente, rechazaba "la injerencia reiterada" del Ejecutivo central y "los partidos políticos que lo mantienen" pretendiendo "socavar y desvirtuar la acción de la justicia"; la celebración de "cualquier clase de referéndum" de reforma constitucional "que verse sobre la modificación de su título preliminar o título octavo, en especial si afecta a la indisoluble unidad de España y al concepto de soberanía en ella recogido". También "la negociación bilateral" entre el Gobierno de España y los partidos independentistas para condonar parte de la deuda a Cataluña, lo que "afectaría directamente a las arcas forales y por lo tanto a los servicios públicos de los navarros y navarras".

En su defensa de la moción, el portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que la investidura de Sánchez "ha sido una humillación para el conjunto de los ciudadanos navarros y españoles" con un Gobierno "sometido a los independentistas". "No podemos de brazos cruzados, como están haciendo otros, mientras en Madrid se apuntala el gobierno de un tirano que va a acabar con la seguridad jurídica y hace peligrar las inversiones internacionales", ha manifestado.

Ha acusado al PSOE y los partidos que han apoyado la investidura de otorgar "plenos poderes al señor Sánchez para quebrantar la separación de poderes, investigar y perseguir a los jueces, perdonar y borrar del historial golpes de Estado y encima cargar sobre la espalda de los conjuntos de los ciudadanos" el "desfalco y malversación de unos delincuentes que todos vamos a pagar". Y ha pedido a Chivite que diga qué se ha pactado con EH Bildu para la investidura de Sánchez.

Frente a ello, ha resaltado la "determinación" de la sociedad, demostrada, a su entender, en las concentraciones celebradas el pasado sábado, "en defensa de la igualdad, la oposición frente a los privilegio de algunos". "España va a tener un presidente que ha comprado su investidura a cambio de impunidad para sus socios y la fiesta pagada por el conjunto de los ciudadanos", ha censurado. "No es convivencia sino conveniencia", ha reprochado.

En la misma línea se ha pronunciado el representante de UPN, Javier Esparza, quien ha criticado que "hemos pasado del presos por presupuestos a amnistía por investidura". Ha acusado a los socialistas de "dañar a España, fortalecer el indepentismo, tensionar la convivencia y romper la igualdad de los ciudadanos ante la ley". "Debería estar prohibido por ley regalar una amnistía a unos políticos que son unos delincuentes a cambio de que voten a favor de la investidura de un presidente del Gobierno", ha opinado. "Con la amnistía "el PSOE ha legitimado el proceso independentista en su totalidad y puede ayudar a que en el futuro preparen una más grande", ha advertido.

Emilio Jiménez, de Vox, ha lamentado que hoy "es un día aciago" porque los socialistas y sus socios "han dividido la pueblo español, se han cargado la democracia". "Se han cargado el Estado de Derechos, la democracia se ha ido a paseo", ha censurado. "Una casta política amnstiando a una casta política de delincuentes", ha rechazado Jiménez que ha acusado a Sánchez de haber "vendido España y Navarra". Y ha preguntado "qué han pactado con los bildu-etarras"

En el turno en contra, el socialista Ramón Alzórriz ha felicitado a Sánchez por "su audacia, valentía y coraje para avanzar en momentos complejos" y "sin olvidar para trabajar por la convivencia". Ha dicho a Esparza que Sánchez ha sido "avalado" por "12,6 millones de españoles" y el Congreso "que representa a los ciudadanos". Ha replicado a García que "de tiranos es no aceptar las reglas democráticas".

Ha destacado la voluntad del PSOE de mantenerse en el poder para "frenar" el "afán" de la derecha y la ultraderecha de "recortar derechos y libertades" y para que "haya igualdad real". "No tienen el apoyo de la mayoría democrática, no han sabido dialogar y negociar, no quieren buscar soluciones a los problemas. Nunca lo han sabido hacer. Ustedes son más de imponer y humillar", ha criticado. "¿Por qué no reconocen el resultado electoral? ¿No son demócratas?", se ha preguntado. "España no se merece que le gobierne un partido sectario que miente, manipula y divide a nuestro país entre buenos y malos dependiendo de si les apoyan o no", ha añadido.

Desde EH Bildu, Arantxa Izurdiaga ha afirmado que la exposición de motivos ley de amnistía demuestra que "las acusaciones" del PP "son falsas. O no se han leído la ley o les importa un bledo". Ha acusado a la derecha de "construir un relato político acorde a sus necesidades" y ha indicado que el PP es un partido fundado por "siete ministros de la dictadura franquista" y que "la mitad de sus miembros votaron en contra de la Constitución española". Ha reprochado el "bloqueo" del PP a la renovación CGPJ para mantener un órgano "de mayoría conservadora" por "intereses partidistas" y ha acusado al PP de ser "el mayor amnistiador y el mayor beneficiado" de las amnistías fiscales. "Lo que es una aberración jurídica es definir una norma que va a ser aprobada por una mayoría como un ataque a la democracia", ha criticado.

La representante de Geroa Bai, Blanca Regúlez, ha dicho que "esta moción no nos representa en nada". Ha pedido a García que "no se arrogue la representación de los navarros" porque "somos muchos navarros y navarras que no estamos ni atónitas, ni dolidas ni indefensa por la negociación en Madrid para conformar un gobierno progresista en el Estado". Ha destacado que "injerencia" es que el CGPJ, sin conocer la ley de amnistía, "se pronuncie sobre ella". Igualmente, ha subrayado que "injerencia" es que haya partidos que "utilicen" este órgano para "presionar en otros asuntos o como último recursos para influir en política". "Asuman de una vez su frustración de quien quiere gobernar y no lo va a hacer" y "deje de tensionar al máximo la política" con "la mentira, el insulto o la injuria".

Finalmente, Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin ha criticado que la moción "únicamente busca contribuir a intentar subvertir la legítima configuración de un Gobierno". Núñez Feijóo "no va a gobernar porque no ha recibido el apoyo suficiente", ha destacado Guzmán, que ha llamado a García a "asumir los procesos constitucionales que rigen este país". "Su partido es el campeón de los indultos", ha aseverado. En cuanto al rechazo a un referéndum recogido en la moción, ha preguntado al PP "¿qué miedo le tienen ustedes a los mecanismos democráticos. No confían en la madurez intelectual de los españoles y españolas?". Ha acusado a los 'populares' de ser "una fábrica de independentistas" y ha añadido que "frente al ruido acuerdos".