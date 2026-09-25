El Parlamento de Navarra rechaza pedir responsabilidades políticas por la adjudicación de Belate

El portavoz de UPN, Javier Esparza, durante el debate sobre el Estado de la Comunidad, en el Parlamento de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este viernes una propuesta de resolución presentada por UPN por la que se instaba al Gobierno foral a "asumir responsabilidades políticas por las ilegalidades que se han cometido en la adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Belate y en la gestión del modificado número 1".

En el inicio de la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Comunidad, se han abordado las cinco propuestas de resolución presentadas por UPN. Sólo ha sido aprobada una de ellas, relativa al traspaso de competencias por parte del Estado a Navarra, mientras que el resto han sido rechazadas, con el voto en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

Una de las iniciativas de la formación regionalista estaba relacionada con los túneles de Belate. En este ámbito, UPN instaba al Gobierno de Navarra a "tomar medidas para proteger de represalias y señalamientos desde el ámbito político a los funcionarios, tanto de las mesas de contratación como de entidades como la Cámara de Comptos, que emitan votos particulares, advertencias o cláusulas de discrepancia, y a sancionar a los responsables técnicos o políticos que los instiguen y/o los cometan".

En particular, UPN instaba a exigir que "se depuren responsabilidades por las represalias tomadas contra Lorenzo Serena -secretario de la mesa que emitió un voto particular discrepante con la propuesta de adjudicación-", represalias que "fueron declaradas como tales por la Oficina Anticorrupción y que no se han depurado".

Asimismo, UPN instaba al Gobierno de Navarra a modificar la ley foral de Contratos y la ley foral de Transparencia y Buen Gobierno para que el Gobierno de Navarra, en los concursos públicos de más de 5 millones de euros en los que haya un voto particular en la mesa de contratación, remita obligatoriamente ese procedimiento a la Junta de Contratación Pública de Navarra. Además, proponía que el Gobierno de Navarra remita al Parlamento foral y haga públicos en el portal de contratación y en la web de transparencia los votos particulares que pueda haber en una mesa de contratación y los informes de reparo, suspensivos y no suspensivos, en un plazo de 15 días desde su emisión.

La única propuesta de UPN que ha sido aprobada hacía referencia al autogobierno. Ha contado con el apoyo de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que PSN y PPN se han abstenido y Vox ha votado en contra.

La propuesta de resolución insta al Gobierno de Navarra a exigir al Ejecutivo central "la culminación urgente de las transferencias a Navarra" en materia de becas de enseñanzas postobligatorias y de educación especial; investigación y desarrollo científico y técnico e innovación; e Inspección Laboral y Seguridad Social.

Además, insta al Gobierno de Navarra a "cumplir con la voluntad mayoritaria expresada" por el Parlamento e "iniciar inmediatamente" los trámites para traspasar la competencia en materia de expedición, tramitación y gestión del carné de conducir, incluida la realización de los exámenes de tráfico y, con ello, el traspaso de los examinadores del carnet de conducir; transferir las competencias para la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo de personas extranjeras que se desarrollen en Navarra; y crear un organismo bilateral Navarra-Estado para la gestión del Aeropuerto de Pamplona-Noáin.

Por otro lado, UPN ha presentado una propuesta de resolución para pedir que en el proyecto de ley de medidas fiscales, que próximamente remitirá el Gobierno al Parlamento, se establezca un incentivo fiscal en forma de reducción de hasta el 100% en los rendimientos netos de trabajo, profesionales o empresariales, que haga efectiva la no tributación de dichos rendimientos para los sujetos pasivos menores de 30 años a la fecha de devengo de impuesto, siempre que estos sujetos pasivos tengan rentas inferiores a 30.000 euros en el año de aplicación de este incentivo fiscal. Esta propuesta planteaba que la reducción disminuiría progresiva y linealmente hasta cero para aquellos sujetos pasivos cuyas rentas estén entre 30.000 y 40.000 euros anuales. La iniciativa ha sido rechazada.

RECHAZO A MEDIDAS URGENTES EN VIVIENDA

Tampoco ha prosperado la cuarta propuesta de resolución de UPN, que instaba al Gobierno de Navarra a tramitar ante el Parlamento una ley de medidas urgentes en materia de vivienda que contemple mecanismos de agilización en urbanismo a través de la modificación de la ley de ordenación del territorio, modificaciones fiscales en relación a la construcción y adquisición de viviendas y modificaciones en la ley de cambio climático en relación a posibilitar la construcción de viviendas.

En la misma línea, instaba al Gobierno de Navarra a llevar a cabo un plan de choque en materia de vivienda que acelere la tramitación y aprobación de los planes sectoriales del TAV y de Sarriguren con capacidad para más de 18.000 viviendas, de las cuales, al menos la mitad, serían protegidas.

Por último, ha sido rechazada una propuesta de UPN en el ámbito de la salud para pedir al Gobierno de Navarra que implante un plan "urgente" con "medidas efectivas para revertir el incremento de las listas de espera". Además, se instaba al Gobierno de Navarra a reabrir los Puntos de Atención Continuada de Olite y Fustiñana en su horario de atención nocturna y a mantener abiertos los actuales Puntos de Atención Continuada de Navarra, sin proceder al cierre de ninguno de ellos.