El Parlamento de Navarra rechaza reclamar el desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas

PAMPLONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves, con los votos en contra de UPN, PSN, PPN y Grupo Mixto (Vox) y los votos a favor de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, una moción que mostraba el posicionamiento de la Cámara a favor del desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas y que reclamaba no prorrogar el contrato vigente entre la Junta de Bardenas y el Ministerio de Defensa.

En un primer punto de la moción, planteada por EH Bildu, el Parlamento de Navarra se posicionaba "a favor del desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas utilizado tanto por el ejército español como por los ejércitos que integran la OTAN para ensayar en nuestro territorio unas guerras que después se practican en otros lugares causando daños irreparables y obligando a miles de personas a abandonar sus hogares".

En un segundo epígrafe, la Cámara foral reclamaba, "en aras a la paz, la convivencia y los derechos humanos, no prorrogar el contrato vigente entre la Junta de Bardenas y el Ministerio de Defensa". En tercer lugar, el Parlamento de Navarra instaba al Gobierno del Estado a derogar el decreto que declaró el territorio ocupado por el Polígono de Tiro de las Bardenas como Zona de Interés preferente para la Defensa.

Por su parte, Geroa Bai había presentado una enmienda de adición en la que el Parlamento de Navarra instaba al Gobierno foral a "realizar un estudio sobre posibilidades de desarrollo socioeconómico de las Bardenas Reales de Navarra, con el objetivo de ofrecer una alternativa a los ingresos de los que en estos momentos disfrutan las entidades congozantes del Polígono".

En nombre de EH Bildu, Laura Aznal ha señalado que los habitantes de la Ribera "conviven con entrenamientos con fuego real" y "no se merecen vivir así", por lo que "es hora del inicio del fin del polígono". "No sé cuándo, pero lo conseguiremos. Porque tenemos la razón, lo que no tenemos por el momento son los votos, pero algún día lo conseguiremos", ha manifestado, tras considerar que "la compra de voluntades" que suponen "los 14 millones anuales que reciben por soportar el polígono de tiro tendrá que tener una alternativa".

Félix Zapatero, de UPN, ha destacado que "la decisión no corresponde a este Parlamento", sino al Ministerio de Defensa y a la propia comunidad de Bardenas Reales, donde están integrados los 19 pueblos congozantes, quienes son "los que libremente decidirán lo que ellos pretendan". Además, ha subrayado que "UPN apoya al Ejército español en todas sus vertientes".

Por parte del PSN, Ibai Crespo ha subrayado que "las administraciones competentes para negociar el futuro convenio son tanto el Ministerio de Defensa como la Comunidad de Bardenas Reales". "Que esta Cámara intente anticipar o condicionar ese proceso no es respetuoso", ha dicho, tras considerar que "no existe hoy un clamor social generalizado" contra el polígono.

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha indicado que "ningún vecino de las entidades congozantes ve peligrar su modo de vida o su sustento por la existencia del polígono", pero a su juicio "tampoco" les "ayuda, colabora, apoya" en "su sustento diario". Según ha remarcado, "no pretendemos que de golpe y porrazo desaparezcan todos esos emolumentos", por lo que ha apostado por "ofrecer una alternativa a los ingresos de los que en estos momentos disfrutan las entidades congozantes".

Por parte del PPN, Irene Royo ha considerado que el polígono "es clave porque permite entrenar a las Fuerzas Armadas de forma realista, mejorar la preparación de los pilotos y colaborar con aliados, algo esencial para nuestra defensa". Además, ha subrayado que "no se puede concluir" que haya una voluntad mayoritaria "en contra" del polígono. A su juicio, EH Bildu "plantea una visión ideológica y simplista", y "no le vamos a reconocer como interlocutor, ni defensor, ni abanderado de la resolución de conflictos mediante el diálogo".

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha afirmado que "se trata de un debate antiguo, pero que lamentablemente vuelve a coger vigencia dado el contexto geopolítico mundial". A su juicio, es "una absoluta aberración medioambiental" que en un Parque Natural y Reserva de la Biosfera exista "un banco de pruebas de las guerras que posteriormente llevan la muerte, la miseria y la destrucción a otras partes del planeta". "Navarra tiene que ser una tierra de paz", ha añadido, tras considerar que el canon económico que reciben los congozantes "les impide decidir libremente".

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha considerado que "esta moción es una broma macabra" y ha afirmado que "ETA ha sido la que ha causado un daño irreparable a esta sociedad". "Por lo menos aquí, en este campo de maniobra, se pegan los tiros de manera controlada", ha señalado, tras añadir que "ETA y su organización criminal" los "pegaban indiscriminadamente en la nuca de cientos de españoles".