El Parlamento navarro aprueba una nueva declaración contra el terrorismo con la abstención de EH Bildu

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes un acuerdo con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo por el que reitera "una vez más que la violencia terrorista, practicada durante décadas por ETA y otras organizaciones terroristas como el GAL, las vinculadas a la extrema derecha, la extrema izquierda o al yihadismo, además de ser injusta e ilegítima, supuso y supone una violación máxima de los derechos humanos constituyendo una grave amenaza a la democracia y mereció y merece el rechazo y condena unánime de nuestra Comunidad".

Presentado por la Presidencia del Parlamento, ha contado con el voto a favor del presidente de la Cámara, Unai Hualde (Geroa Bai), la vicepresidenta primera, Ainhoa Unzu (PSN), el vicepresidente segundo, Juan Luis Sánchez de Muniáin (UPN), y la secretaria segunda, Yolanda Ibáñez (UPN). El secretario segundo, Mikel Zabaleta (EH Bildu), se ha abstenido.

El contenido del acuerdo había sido rechazado previamente como declaración institucional en la Junta de Portavoces al requerir unanimidad y no obtenerla por la abstención de EH Bildu.

Además, la Junta y la Mesa han rechazado la adhesión del Parlamento al acto que con motivo del 11-M organiza el Gobierno foral este martes. La propuesta de Presidencia ha sido desestimada con los votos en contra de los dos miembros de UPN y la abstención de EH Bildu.

Con este acuerdo, el Parlamento declara su compromiso con "el rechazo y la condena rotunda del terrorismo, del de ETA especialmente intenso en Navarra, y de la utilización de la violencia en la defensa de cualquier idea o proyecto, así como su apuesta inequívoca por la defensa del derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".

Además, se muestra el apoyo a las víctimas, "trabajando con ellas y con las asociaciones que las representan en hacer efectivos sus derechos". Incluye el texto que se promueva que "las nuevas generaciones conozcan el horror de la práctica del terrorismo, fomentando la empatía con las víctimas, en el marco de los diferentes programas educativos puestos ya en marcha". Y aboga por "impulsar una nueva ley de Víctimas del Terrorismo que actualice la aprobada hace 15 años".

Finalmente, el Parlamento expresa que "el terrorismo es algo terriblemente injusto y antidemocrático por el dolor y el sufrimiento que genera y porque sitúa un objetivo o idea por encima de la dignidad humana y de los derechos de las personas". Por ello resalta "la importancia de responder al terrorismo con firmeza y decisión, pero siempre en el marco del Estado de Derecho".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha censurado que EH Bildu "no ha permitido que salga esta declaración" porque "no quiere reconocer que la violencia terrorista de ETA fue injusta, fue ilegítima, supuso una amenaza a la democracia". "Sigue donde estaba y no quiere renunciar a dar el apoyo social y político a una organización terrorista como ETA", ha dicho, para afirmar que "UPN está con las víctimas y el Partido Socialista está con Bildu".

Esparza ha explicado, sobre no apoyar que la Cámara se sume al acto de mañana, que ha sido por "respeto a las víctimas del terrorismo, que han anunciado que no van a estar". "El Parlamento no pinta nada si no están las víctimas, que han dicho que esperan dos cosas; una, pasos de la izquierda abertzale y dos, que los grupos que forman este Gobierno no sigan dando legitimidad a una formación política como EH Bildu. Las víctimas han solicitado que se vaya a esa escultura de forma individual y eso es lo que nosotros haremos", ha indicado.

El socialista Ramón Alzórriz ha indicado que en este tema "no caben atajos, o se está a favor o se está en contra". "Y lo digo al nacionalismo y a la derecha, porque cuando uno se adhiere a esta declaración se adhiere con todas las consecuencias y mañana, a las 10 horas, se debe estar para apoyar a las víctimas del terrorismo y para reivindicar memoria, justicia y reparación para esas víctimas". Según ha dicho, "aquí la derecha también es cómplice, porque ya ha manifestado, y no es la primera vez, que no va a asistir" al acto.

Alzórriz ha señalado que "es intolerable el voto abstencionista de EH Bildu en una declaración tan clara para apoyar a las víctimas del terrorismo". "No cabe equidistancia en estas cuestiones, por lo que les instamos a que recapaciten y vayan a representar al conjunto de la sociedad navarra dentro del Día de las Víctimas del Terrorismo", ha indicado, para pedir a EH Bildu que "tenga una reflexión ética, que asuma el daño causado, que diga claramente que nunca tuvo que pasar, que condene los asesinatos etarras, que trabaje por la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas del terrorismo de ETA y que trabaje, como están trabajando ya por la convivencia en esta tierra".

El parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha justificado su abstención en que "no compartimos la lectura política que se hace de la práctica de todas las violencias, llámesele terrorismo, terrorismo de Estado, violencia parapolicial", y ha añadido que "no compartimos en distintas propuestas políticas el intento de achacar y exigir a EH Bildu una responsabilidad que nunca tuvo sobre el ejercicio de dichas violencias".

Tras indicar que "podemos compartir el dolor de las víctimas que dejaron todos los atentados cometidos o la necesidad de trabajar para que no se vuelva a repetir", Araiz ha señalado que "no admitimos que nadie ponga en duda la legitimidad democrática para defender en las instituciones nuestro proyecto político". "Nuestra actuación es clara y va a seguir siendo clara y queremos plantear una visión a futuro y no intentar, como se está planteando, que no tengamos legitimidad democrática". "A nosotros lo que nos preocupa es que se niegue nuestra legitimidad democrática", ha dicho, para indicar, sobre que el PSN opina que les falta un recorrido en este tema, que no comparten "lo que puede decir el Partido Socialista en esta materia".

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha manifestado que acudirán al acto organizado desde el Gobierno para este martes y ha lamentado, porque "ha sido una pena, que en la Mesa no haya habido mayoría para que el propio Parlamento también se adhiera a los actos porque tanto EH Bildu como UPN han decidido que el Parlamento no participe en este acto". "Nosotros asistiremos, como no cabe de otra manera, como Geroa Bai, y reivindicaremos la memoria del conjunto de las víctimas del terrorismo en un día tan importante", ha dicho.

Desde el PPN, Javier García ha indicado que han votado a favor de la declaración "a pesar de cuestiones que no compartíamos pero hemos entendido que en el cómputo total podíamos llegar a votar a favor". "No ha salido adelante por la abstención de EH Bildu, los que la semana pasada aquí hablaban de convivencia y los que han decidido junto con el Partido Socialista hablar del monumento a los Caídos como un espacio de la convivencia, pero vemos que al final vuelven donde siempre han estado, en la no condena del terrorismo", ha señalado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha señalado que acudirán al acto institucional y "nos colocaremos donde siempre, del lado de la paz, del lado del respeto escrupuloso de los derechos humanos y también del lado de la empatía hacia las víctimas". Ha lamentado que la declaración "no se ha podido aprobar en la Junta de Portavoces por la abstención de una fuerza política -EH Bildu-".

Finalmente, Maite Nosti, de Vox, ha indicado que, a pesar de que han apoyado la declaración, no asistirán al acto por considerar que "es inadmisible rendir homenaje a las víctimas mientras se toleran actos de humillación contra ellas y se sostiene un pacto de Gobierno con Bildu, formación que integra en sus filas a terroristas". "Este ejercicio de hipocresía constituye una afrenta a la memoria, a la dignidad y la justicia que merecen las víctimas", ha expuesto.