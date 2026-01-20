El Parlamento rechaza convocar una sesión de debate de las aportaciones efectuadas al II Plan de Convivencia de Navarra

PAMPLONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Parlamento de Navarra ha rechazado este martes una resolución presentada por UPN con la que se instaba al Gobierno foral a convocar una sesión de debate de las aportaciones efectuadas al II Plan Estratégico de Convivencia de Navarra -un plan que ya ha sido aprobado por el Ejecutivo foral-.

Sólo los regionalistas han apoyado la moción, mientras que el PPN se ha abstenido, y PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra.

En concreto, la resolución instaba al Gobierno de Navarra a la convocatoria de una sesión de debate de las aportaciones efectuadas al II Plan Estratégico de Convivencia de Navarra, "tanto de aquellas aportaciones efectuadas en la fase de exposición pública como de las efectuadas por los grupos políticos a través de la Dirección de Servicio de Convivencia y Derechos Humanos".

En un segundo punto, se planteaba que dicha sesión tuviera lugar en el seno de la Comisión de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Parlamento foral, "respetando el cronograma establecido para la aprobación de dicho plan".

En nombre de UPN, Isabel Olave ha criticado que la moción se ha debatido "dos meses y medio después de su registro", por lo que este segundo punto ya es "claramente extemporáneo, porque el plan ha sido aprobado".

Olave ha destacado la "importancia" de que el texto pase por el debate parlamentario, pues si el borrador del primer plan no lo hubiera hecho, habría sido aprobado "sin la condena del terrorismo de ETA y con el voto a favor de Bildu". "No aprobaron el primer plan en este Parlamento y no se trae el segundo porque prefieren un plan mediocre, inútil, les basta con poder anunciar que han aprobado el segundo Plan de Convivencia", ha apuntado, tras añadir que "no han querido jugársela, han seguido la estrategia de la mínima transparencia y los anuncios a hechos consumados".

Desde el PSN, Ibai Crespo ha criticado que la moción "es redundante, busca generar sospecha donde hay un proceso reglado, y sobre todo intenta desplazar el debate de fondo, que es la convivencia, hacia el ruido político". Tras subrayar que "la consejera ya va a comparecer para explicar el plan y el estado de tramitación", ha considerado que la moción "no aporta transparencia adicional y pretende forzar un titular, tensionar el debate y sembrar la idea de un oscurantismo donde no lo hay".

Eneka Maiz, de EH Bildu, ha señalado que desde UPN "se ha dicho lo de siempre, que EH Bildu no tiene un carácter ético-político, que somos una anomalía política, que ellos son dueños de la verdad". Maiz, que ha apuntado que "nosotros no compartimos esta visión restrictiva de la convivencia", ha indicado que la de UPN "ha sido una intervención para poner en duda nuestra legitimidad". "De todas maneras, no sé para qué se propone esta moción, visto que el reglamento del Parlamento establece un procedimiento para el debate y aprobación de los planes enviados por el Gobierno", ha remarcado.

Por parte de Geroa Bai, Mikel Asiain ha planteado a Olave "por qué hasta la legislatura de 2019-2023 no hubo en esta tierra ningún plan de convivencia". "Quizás no era necesario, o no lo consideraron ustedes necesario", ha dicho, tras añadir que desde UPN "tampoco aprobaron el primer Plan de Convivencia". También ha preguntado al PPN si "no les sonroja hablar de memoria y convivencia", cuando "en las comunidades donde gobiernan están aboliendo anteriores leyes de memoria y convivencia, modificándolas", de "la mano de Vox".

Irene Royo, del PPN, ha afirmado que el Plan de Convivencia "solo empezará a tener sentido una vez que Bildu sea capaz de condenar el terrorismo de ETA, hasta entonces sólo son fuegos de artificio". Según Royo, el PPN no ha presentado aportaciones "porque no compartimos ni el fondo ni el uso que se pretende hacer del plan". Sobre la moción de UPN, ha rechazado "dar más cobertura a un documento que no apoyamos, ni vemos que se tenga que hacer más teatro con la propuesta que se ha hecho" por lo que no "queremos participar de ese debate".

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha afirmado que "no entendemos la pertinencia de esta moción" porque la consejera ya solicitó una comparecencia al respecto. También ha respondido a UPN que "ni me parece un plan mediocre, ni tampoco un plan inútil". "Más me ha preocupado el espíritu que se podía desprender de la intervención de la portavoz de UPN. Volvemos a ese frentismo identitario y a ese frentismo político que yo creía que ya estaba en esta tierra dejado atrás", ha apuntado Guzmán, que ha destacado que "no es el plan ni de Bildu, ni tan siquiera del Gobierno de Navarra, es el que necesita en estos momentos nuestra Comunidad".