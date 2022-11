El Parlamento rechaza que se inicien acciones legales para que la CEN compre mascarillas del acuerdo con Sodena

PAMPLONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción por la que se instaba al Gobierno de Navarra a que, desde el Consejo de Administración de la empresa pública Sodena, se iniciasen acciones legales contra la Confederación Empresarial Navarra (CEN) para que comprase y pagase el stock excedentario de mascarillas que fueron adquiridas por Albyn Medical SL "en cumplimiento del acuerdo firmado el 7 de mayo de 2020".

La resolución ha obtenido el apoyo del grupo proponente, EH Bildu, y de Podemos e Izquierda-Ezkerra, frente al rechazo de Navarra Suma, PSN y Geroa Bai. En ella, concretamente, se instaba al Ejecutivo foral a que sus representantes en el Consejo de Administración de Sodena promoviesen en el seno del mismo la adopción de un acuerdo para que se iniciasen las acciones judiciales "que correspondan" al objeto de reclamar a la CEN "el cumplimiento de las obligaciones" para la compra y pago del stock excedentario de las mascarillas que fueron adquiridas por Albyn Medical SL y, en su caso, la reclamación de daños y perjuicios, "obligaciones derivadas del cumplimiento del acuerdo de colaboración y apoyo financiero puente para la adquisición de material de protección (EPI) para las pymes, micropymes y personal autónomo que fue suscrito el 7 de mayo de 2020".

Durante su intervención, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que "pese a todos los intentos por parte de Sodena para alcanzar una solución extrajudicial, la CEN exige una renuncia al eventual ejercicio de acciones legales para evitar hacer frente a las obligaciones que se derivarían del acuerdo de 7 de mayo de 2020, y al hecho incontestable de que esta confederación estimó las necesidades de mascarillas en 2.149.752 y solo compró 389.950, lo cual ha generado un pérdida a Sodena de 1,8 millones de euros".

"La interposición de acciones judiciales no tiene por qué terminar en un pleito, hay otras posibilidades, pero no se puede seguir en la situación en la que estamos. A pesar de tener informes jurídicos favorables, Sodena lo ha intentado hasta la saciedad, podríamos decir, y ya hemos visto cuál ha sido la respuesta -de la CEN-", ha apuntado.

En nombre de Navarra Suma, la parlamentaria Cristina Ibarrola ha manifestado que "no han abordado este problema como un Gobierno", sino que "ha podido más su lucha de egos, sus disputas internas entre socios de Gobierno". Ibarrola ha añadido que una solución "satisfactoria" hubiera sido, por ejemplo, "obligar a Salud a que se quedara las mascarillas, pero alguien en el Gobierno debió tener mucho interés en que la empresa Efficold pasara a ser proveedora exclusiva de todas las mascarillas quirúrgicas y FFP2 para Salud". Asimismo, ha anunciado que la coalición va a registrar este jueves la petición de la creación de una comisión de investigación al respecto.

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha considerado que "si se judicializa el tema, como mínimo se echarían a perder todas las mascarillas", ya que caducan en abril de 2023, por lo que la "prioridad no debería ser judicializar" el tema sino "dar utilidad a las mascarillas", algo que "solo se puede conseguir con un acuerdo entre las partes firmantes". Además, ha criticado que Navarra Suma "continúa enfangando" una actuación con la que se pretendía "dar solución" a las empresas navarras "en un momento crítico". "Lo único que siguen haciendo es generar dudas e incertidumbres", ha subrayado.

En nombre de Geroa Bai, el parlamentario Mikel Asiain ha considerado que no es el momento de reclamar judicialmente a la CEN porque, además de "cerrar definitivamente la puerta" a un acuerdo entre las partes implicadas, "abriría un periplo del que sabríamos su comienzo pero no su final en el tiempo ni en el resultado, porque los designios de los jueces son como los de Dios, inescrutables". Sin embargo, ha añadido que esta es una puerta "totalmente abierta". "Los juzgados no descansan, y nosotros estaremos siempre dispuestos a acudir a ellos", ha señalado.

El portavoz parlamentario de Podemos, Mikel Buil, se ha posicionado a favor de la resolución porque "la CEN ha dejado colgada a Sodena" con mascarillas "que había pedido y que luego no compra ni distribuye". "Vemos una trayectoria muy dilatada en la búsqueda de una solución extrajudicial y tenemos la sensación de que la CEN está jugando el papel de obstrucción y haciendo exigencias que no son posibles para solucionar este problema", ha indicado, tras matizar que, si bien prefiere un acuerdo a una victoria judicial, esta medida es necesaria para "desenrocar esta situación y presionar para alcanzar una solución".