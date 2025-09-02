El paro baja en 150 personas en agosto en Navarra hasta los 28.390 desempleados

Archivo - Una oficina del Servicio Navarro de Empleo. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 150 personas en agosto en Navarra en relación al mes anterior (-0,5%) hasta los 28.390 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la bajada de agosto, se acumulan ya cinco meses consecutivos de descensos en el desempleo en la Comunidad. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2008.

Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en agosto la mayoría de veces en Navarra (21 veces) mientras que ha subido en 8 ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2010.

En el último año el desempleo acumula en la Comunidad foral un descenso de 1.017 parados, lo que supone un 3,46% menos.

Por sectores, el paro bajó en Agricultura, 56 menos (-5.09%); Servicios, 55 menos (-0.28%); Sin empleo anterior, 47 menos (-1.44%); Construcción, 5 menos (-0.42%), mientras que se incrementó en Industria, 13 más (+0.37%). Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (19.426), Industria (3.517), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1.045), Construcción (1.184), Sin empleo anterior (3.218).

En cuanto a sexos, de los 28.390 desempleados registrados en agosto, 17.695 fueron mujeres, 163 más (+0,9%) y 10.695, hombres, lo que supone un descenso de1 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0%).

En agosto, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 42 parados más que a cierre del pasado mes (+1,6%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 120 desempleados (+0,47%).

Cataluña (+7.942), Madrid (+4.214) y País Vasco (+4.178) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Castilla-La Mancha Canarias y Navarra en donde menos, con retrocesos de 1.047, 873 y un 150, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En agosto se registraron 22.050 contratos en Navarra, un 8,3% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 4.314 fueron contratos indefinidos, cifra un 1,5% inferior a la de agosto del año anterior y 17.736, contratos temporales (un 11% más).

Del número de contratos registrados en agosto, el 80,44% fue temporal (frente a un 82,33% del mes anterior) y un 19,56%, indefinidos (el mes precedente fue un 17,67%).