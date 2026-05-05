El paro en Navarra desciende en abril en 833 personas y se sitúa en 28.903 desempleados

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en Navarra bajó en abril en 833 personas, un 2,8% menos que en marzo, y el total de desempleados se situó en 28.903, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos interanuales, el desempleo en la Comunidad foral disminuyó en 588 personas, lo que supone un descenso del 1,99% respecto a abril de 2025.

Por sectores, el desempleo bajó en abril, respecto al mes anterior, en Navarra en todos ellos: Servicios (-679), Industria (-102), Construcción (-16), Agricultura (-38) y Sin empleo anterior (-2).

En el conjunto de la contratación, en abril se formalizaron 23.561 contratos, un 3,53% menos que el mes pasado (863) y un 20,29% más que el mismo mes del año anterior (3.974). De los 23.561 contratos registrados, 4.958 fueron indefinidos y 18.603 temporales.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 62.668 personas en abril en relación con el mes anterior (-2,6%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró casi tres cuartas parte del descenso del desempleo.