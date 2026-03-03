El paro sube en 273 personas en febrero en Navarra, el 0,92%, y el total de desempleados se sitúa en 29.887

Archivo - Oficina del Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare en Pamplona - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo de Navarra subió en 273 personas en febrero en relación al mes anterior (0,92%) y el número total de desempleados se sitúa en la Comunidad foral en 29.887, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En los últimos doce meses, el paro en Navarra ha bajado en 791 personas, un descenso del 2,58 por ciento.

A nivel nacional, el paro en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.584 personas en febrero en relación al mes anterior (+0,1%), su mayor alza en este mes desde 2021, lastrado por el sector servicios y por el colectivo sin empleo anterior, compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer puesto de trabajo.

(Seguirá ampliación)