El paro sube en 253 personas en noviembre en Navarra hasta los 29.212 desempleados

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Navarra subió en 253 personas en noviembre en relación al mes anterior (+0,87%) hasta los 29.212 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de noviembre, se acumulan ya dos meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la Comunidad foral.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en noviembre la mayoría de veces en Navarra (22 veces) mientras que ha bajado en 7 ocasiones. En el último año el desempleo acumula un descenso en la Comunidad foral de 971 parados, lo que supone un 3,22% menos.

Por sectores, el paro bajó en Agricultura, 6 menos (-0,55%), mientras que se incrementó en Servicios, 113 más (+0,57%); Industria, 80 más (+2,21%); Sin empleo anterior, 51 más (+1,59%); Construcción, 15 más (+1,27%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados en Navarra son Servicios (19.971), Industria (3.694), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1.092), Construcción (1.199), Sin empleo anterior (3.256).

En cuanto a sexos, de los 29.212 desempleados registrados en noviembre, 17.903 eran mujeres, 56 menos (-0,3%), y 11.309, hombres, lo que supone un aumento de 309 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+2,8%).

En noviembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 6 parados menos que a cierre del pasado mes (-0,2%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 259 desempleados (+0,99%).

Baleares (+2.534), Castilla y León (+1.035) y Navarra (+253) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Madrid y Cataluña en donde menos, con retrocesos de 6.934, 3.903 y un 3.119, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En noviembre se registraron 22.114 contratos en Navarra, un 1,1% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 4.693 fueron contratos indefinidos, cifra un 5,5% inferior a la de noviembre del año anterior, y 17.421, contratos temporales (un 3% más).

Del número de contratos registrados en noviembre, el 78,78% fue temporal (frente a un 78,24% del mes anterior) y un 21,22%, indefinidos (el mes precedente fue un 21,76%).